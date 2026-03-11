Confirmado por Hacienda: este es el sueldo máximo que deben cobrar los trabajadores canarios para no tener retenciones de IRPF

Muchos trabajadores no comprenden cómo funciona su nómina ni por qué se les retienen impuestos. En muchos casos, creen que Hacienda les quita más de lo que corresponde, sin saber que existe un mínimo exento para que la Agencia Tributaria no aplique el IRPF en su sueldo mensual.

La retención del IRPF es uno de los descuentos habituales que aparecen todas las nóminas. Sin embargo, no todos los trabajadores están obligados a pagar ese anticipo a Hacienda cada mes, porque existe un umbral de ingresos a partir del cual el porcentaje puede ser del 0%, lo que significa que el empleado recibe su sueldo sin retención por este impuesto.

Hacienda cambió el máximo para no pagar

Este tope se ajustó en para ajustarlo con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de forma que quienes cobran el sueldo base no tengan que pagar dinero al fisco en su nómina. Según la normativa del IRPF, el mínimo general para que un trabajador tenga retención cero está en los 15.876 euros brutos anuales, para una persona soltera, sin hijos y con un único pagador, aunque varía en función de la situación familiar y personal.

Para entender mejor el límite, la Agencia Tributaria, establece distintos umbrales según la situación del contribuyente:

Situación general (soltero o pareja donde ambos trabajan)

Sin hijos: 15.876 euros al año

Con un hijo: 16.342 euros

Con dos o más hijos: 16.867 euros

Personas casadas con cónyuge con ingresos muy bajos (menos de 1.500 euros)

Sin hijos: 17.197 euros

Con un hijo: 18.130 euros

Con dos o más hijos: 19.262 euros

Familias monoparentales

Con un hijo: 17.644 euros

Con dos o más hijos: 18.694 euros

Para que la empresa aplique correctamente estos límites, el trabajador debe haber entregado el Modelo 145 de la Agencia Tributaria, el documento en el que se comunica al pagador la situación personal y familiar.

¿Qué significa tener una retención del 0%?

Cuando en la nómina aparece un 0% de IRPF, no quiere decir que el trabajador esté exento del impuesto para siempre, sino que no está adelantando dinero a Hacienda durante el año.

El IRPF funciona como un sistema de anticipos, donde las empresas retienen parte del sueldo cada mes y ese dinero se regulariza después en la Declaración de la Renta. Si la retención es del 0%, ese anticipo no existe.

Cómo afecta a la declaración de la Renta la retención del 0%

Esta situación puede tener distintos efectos cuando llega la campaña de la Renta. Los escenarios más habituales son:

Resultado cero: es lo más frecuente cuando los ingresos están por debajo del mínimo exento. Hacienda calcula que no hay impuestos que pagar y, como tampoco se adelantó dinero, el resultado es cero.

es lo más frecuente cuando los ingresos están por debajo del mínimo exento. Hacienda calcula que no hay impuestos que pagar y, como tampoco se adelantó dinero, el resultado es cero. Sin obligación de declarar: si se tienen menos de 22.000 euros al año con un solo pagador , el trabajador normalmente no está obligado a presentar la declaración.

si se tienen , el trabajador normalmente no está obligado a presentar la declaración. Resultado a pagar: puede ocurrir si durante el año se han tenido ingresos adicionales o más de un pagador.

Los expertos destacan que la principal ventaja es tener más dinero disponible cada mes, permitiendo alcanzar mayor liquidez.

Pese a esto, hay casos en los que sí se debe hacer:

Si el trabajador tiene dos pagadores (por ejemplo, empresa y paro)

(por ejemplo, empresa y paro) Si has recibido subvenciones o ayudas públicas

Si has obtenido ganancias por inversiones o ventas

En estos casos, al no haber retenciones previas, el contribuyente puede encontrarse con una factura fiscal que deberá pagar directamente al presentar la declaración.

Los expertos recomiendan comprobar cada año si el porcentaje de retención aplicado en la nómina sigue siendo correcto, mantener actualizado el Modelo 145 y revisar el borrador de la Renta antes de confirmarlo para evitar sorpresas con Hacienda.