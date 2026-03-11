Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,039€ el litro.

Hoy miércoles 11 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,180€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL a 1,180€ el litro, situada en el municipio de Agüimes en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 1,129€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,129€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a la gasolinera CANARY OIL, S.L., donde el litro está a 1,180€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, en la CANARY OIL, que está a 1,180€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy miércoles 11 de marzo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 1,039€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 1,039€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 1,129€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,129€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,199€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,199€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 11 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Tías, Calle San Blas 15 a la estación de servicio PCAN para llenar el tanque por 1,198€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,199€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,299€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, la estación de servicio DISA MACHER encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,322€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,267€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,295€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,147€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,147€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 11 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,147€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,147€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 11 de marzo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,039€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,129€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,129€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,180€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,262€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,196€ el litro.

La estación OCÉANO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Calle Alegría 2, a 1,138€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,148€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este miércoles 11 de marzo está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,195€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación FAST FUEL GORO a 1,196€ el litro de Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [11/03/2026 8:13:04]