El petróleo desata otra jornada negra en las Bolsas tras el aviso de Jameneí sobre Ormuz

El crudo sigue desbocado durante otra jornada más. Y todo esto a pesar del batacazo de medidas acordadas por órganos internacionales para tratar de contener el precio del petróleo. El Ibex 35 ha vuelto a estar en el ojo del huracán este jueves con una caída del 1,20% después de que el nuevo líder supremo iraní asegurara que mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz. Las primeras palabras del nuevo líder de Irán han apuntado a un cierre prolongado de la vía marítima, un movimiento que ha trastocado con más fuerza a los parqués.

En paralelo, el intento de normalización por parte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) este miércoles —que optó por inyectar 400 millones de barriles al mercado— no parece haber surtido efecto durante otra jornada más de caídas generalizadas en Asia, Europa y Estados Unidos.

El pesimismo también ha cruzado el Atlántico, donde los índices de Wall Street se ven bajo fuerte presión. El tecnológico Nasdaq acumula caídas cerca del 1,80% mientras que el S&P 500 retrocede cerca de un 1,40% a medida que los operadores digieren las implicaciones del discurso de Jameneí en la economía mundial. Y el avance del petróleo sigue sin freno. El barril del Brent ha subido con más fuerza a lo largo de la jornada, con una revalorización cerca del 10% hasta superar de nuevo la temida barrera de los 100 dólares, al tiempo que su homólogo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) marca los 96 dólares.

Algunas estrategas contemplan una prima de riesgo sobre el llamado oro negro. "Creemos que el resultado más probable es que se incorpore una prima de riesgo perpetua pero modesta a los precios de energía, un ajuste que la economía mundial puede absorber en lugar de una ruptura estructural en el ciclo de crecimiento", explica Jeff Blazek, codirector de inversiones y estrategias multiactivos para Neuberger Berman.

La banca ha sido el sector más castigado por el nerviosismo. El temor a que los precios de la energía se mantengan elevados durante mucho tiempo podría frenar el crecimiento y aumentar la inflación, lo que ha provocado una caída generalizada en las acciones bancarias este jueves, ya que los mercados comienzan a descontar un menor crecimiento económico. Aunque los bancos se han visto en la diana, el fabricante siderúrgico, ArcelorMittal, ha sido el más penalizado, con un desplome del 5,27%.

Más allá de ArcelorMittal, el resto de los componentes más golpeados este jueves han sido entidades financieras. Entre ellas Unicaja (-4,49%), Banco de Sabadell (-4,19%), Bankinter (-4,01%), BBVA (-3,95%) y CaixaBank (-2,77%). Las compañías del sector energético se han salvado del castigo inversor. Entre ellas, Repsol (+2,83%), Endesa (+1,80%), Enagás (+1,26%) y Telefónica (+0,91%). "Entidades como BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja o CaixaBank se han visto golpeadas por este efecto, ya que, ante la subida del precio del petróleo y la amenaza de una ralentización económica, el mercado descuenta una menor capacidad de generación de ingresos por intereses y un entorno de mayor inestabilidad que podría lastrar el rendimiento del sector", ha explicado Yago Serrano, analista de XTB.

Gráfico que muestra la evolución del barril del Brent a lo largo del tiempo.

El resto de los índices en el Viejo Continente han cerrado con caídas generalizadas, salvo Fráncfort. El más penalizado ha sido el parqué parisino, el CAC francés, que ha cerrado con una caída del 0,71%. Milán, por su parte, ha cedido un 0,64% mientras que la Bolsa de Londres ha retrocedido un 0,44%. Además de vigilar la evolución de la escalada bélica en Oriente Próximo, los inversores también quedarán pendientes de una batería de datos macroeconómicos en Estados Unidos. Entre ellas, las renovaciones de subsidios por desempleo y de construcción de viviendas.

En Asia, las bolsas registraban también sonoros desplomes. El Nikkei japonés ha cerrado con un retroceso del 1%, mientras que el Kospi surcoreano ha cedido casi un 0,5%. Por su parte, el índice Hang Seng de Hong Kong cae casi un 0,7% y la Bolsa de Shanghai se anota un ligero descenso, del entorno del 0,1%.

Las caídas también se han extendido hasta los activos refugio. La cotización del oro troy ha vivido una ligera caída del 0,77%.