El Gobierno enfría volver a los descuentos en los combustibles y planea rebajas fiscales especialmente para agricultores y transportistas

El Gobierno quiere tomar medidas cuanto antes para intentar frenar el impacto que tiene sobre el bolsillo de los consumidores y sobre las empresas las fuertes subidas de precios de los combustibles de las últimas semanas, impulsadas por la volatilidad de los mercados por la escalada bélica en Oriente Medio. El Ejecutivo aún no ha descartado por completo con ninguna medida y que todas están sobre la mesa, pero enfría la posibilidad de volver a aplicar descuentos obligatorios en el precio final de los carburantes como se hizo por la crisis de la guerra de Ucrania y parece decantarse por aplicar rebajas fiscales, con especial incidencia para los sectores más afectados por las subidas, como el agrícola y el transporte.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que en la ronda de contactos que está manteniendo con los agentes sociales y con sectores económicos para diseñar un paquete de medidas consensuado, todos los participantes piden no aplicar bonificaciones como ya se hizo en la anterior crisis energética (con las famosas rebajas de 20 céntimos por litro de carburante) y que reclaman recurrir a medidas fiscales por ser más fáciles de implementar.

Durante la crisis energética desatada tras la invasión militar de Rusia sobre Ucrania, el Gobierno aprobó la aplicación de una rebaja generalizada para todos los conductores de 20 céntimos por litro de carburante. Las cuentas públicas pagaban íntegramente el descuento a todos los conductores, particulares y profesionales, e independientemente de su nivel de renta; salvo en el caso de algunas grandes petroleras que el Estado asumía 15 de los 20 céntimos.

"Fundamentalmente medidas fiscales"

Durante el tiempo en que estuvieron vigentes los descuentos, las gasolineras se quejaron de los problemas de aplicación y de las dificultades para tramitar la devolución por parte del Estado de las cantidades adelantadas. Por eso, desde diferentes patronales se ha venido reclamando al Gobierno no volver a estas bonificaciones, y han mostrado su preferencia a aplicar rebajas fiscales para contener el impacto de las subidas de los combustibles sobre hogares y empresas. "Minimizar el coste de la energía pasará fundamentalmente por medidas fiscales", ha explicado Cuerpo en un encuentro con medios de comunicación tras su reunión, junto a las tres vicepresidentas del Gobierno y la ministra de Seguridad Social, con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO.

El ministro de Economía no ha aclarado qué impuestos de los que se incluyen en el precio final de gasolina y gasóleo se pretenden tocar para contener las subidas del precio final y no ha detallado si se aplicarán de manera generalizada para todo tipo de combustibles y para todos los consumidores. El Gobierno sí que confirma que en su paquete de medidas 'anticrisis' sí se incluirá un tratamiento especial y específico para los sectores económicos más directamente afectados ahora por la subida de los carburantes, como son las actividades agrícolas y el transporte.

Próxima ampliación