¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy jueves?

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para llenar tu vehículo hoy, jueves 12 de marzo, con Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Telde en la isla de Gran Canaria, POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,180€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Telde, isla de Gran Canaria, en Calle Alegría 2. Allí, la estación OCÉANO tiene la Gasolina 98 a 1,196€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,039€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 1,039€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. Allí tiene un precio de 1,129€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el precio del Gasóleo A es de 1,129€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,039€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,039€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, a 1,180€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 de Telde a 1,196€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,129€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,129€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,199€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,199€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,199€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,199€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Haría, en la estación de servicio PCAN ARRIETA en Carretera General del Norte km 16,1, a 1,299€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA MACHER en Carretera Arrecife - Yaiza km 12 de Tías a 1,338€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 12 de marzo, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,147€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,147€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,267€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,295€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,147€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,147€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,200€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,262€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 12 de marzo está en la estación de servicio PLENERGY a 1,129€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,129€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,039€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,039€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este jueves 12 de marzo está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,195€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON JINAMAR a 1,197€ el litro de Gasóleo A en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,180€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,196€ el litro.

La estación OCÉANO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Calle Alegría 2, a 1,138€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación FAST FUEL GORO a 1,147€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/03/2026 8:15:34]