La reina Letizia visita la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas en Almería’, referente en innovación agrícola

La Reina Letizia visitó este miércoles la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’, situada en el municipio almeriense de El Ejido, con motivo del 50 aniversario del Ecosistema de Innovación Agroalimentaria impulsado por Cajamar. La visita institucional permitió conocer de cerca el trabajo que este centro desarrolla desde hace décadas en investigación aplicada, transferencia de conocimiento y modernización del sector agrícola.

Durante el recorrido, la Reina estuvo acompañada por el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, miembros del Consejo Rector de la entidad, el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García Torrente, y el director de la estación experimental, Ramón Gil, además de representantes institucionales, técnicos e investigadores del centro.

El objetivo principal de la visita fue mostrar el papel que desempeña este centro en el desarrollo de tecnologías y métodos que buscan hacer la agricultura más eficiente, rentable y respetuosa con el medio ambiente, un reto especialmente relevante ante el crecimiento de la población mundial y la necesidad de garantizar el acceso a alimentos de calidad.

Medio siglo de investigación y transferencia de conocimiento

La visita de la Reina se enmarca en la celebración del medio siglo de actividad del ecosistema de innovación agroalimentaria impulsado por Cajamar, una iniciativa que comenzó en 1975 con la creación de la estación experimental.

En su intervención durante el acto institucional, el presidente de la entidad, Eduardo Baamonde, recordó los orígenes de este proyecto y el contexto agrícola y económico que existía en la provincia de Almería en aquel momento. Según explicó, los agricultores de la zona se enfrentaban entonces a limitaciones financieras, escasez de tecnología adaptada al clima local y falta de conocimiento técnico especializado.

Ante esta situación, el Consejo Rector de la entonces Caja Rural de Almería decidió invertir parte de sus beneficios en la creación de un espacio dedicado a la experimentación agrícola. El objetivo era probar técnicas y tecnologías antes de su aplicación en explotaciones reales, de forma que los agricultores pudieran incorporarlas con mayor seguridad.

Este modelo permitió poner en práctica una filosofía basada en la generación y difusión del conocimiento. En palabras del propio Baamonde, la idea era experimentar primero en el centro para evitar que los agricultores asumieran los riesgos de la innovación sin respaldo técnico.

Con el paso del tiempo, la iniciativa se consolidó como un referente en el ámbito de la agricultura intensiva, contribuyendo a transformar el sistema productivo de la provincia.

La transformación del modelo agrícola almeriense

Durante las décadas posteriores a la creación de la estación experimental, el sector agrícola de Almería experimentó una profunda evolución. Según los datos expuestos durante la visita, la producción agrícola de la provincia se multiplicó por cinco en pocos años, mientras que las exportaciones crecieron hasta 35 veces.

Esta transformación convirtió a la provincia en uno de los principales centros de producción hortícola de Europa, especialmente gracias al desarrollo de la agricultura bajo invernadero.

Un momento de la visita de la reina Letizia a la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en El Ejido (Almería) / La Provincia

Hoy en día, Almería es considerada uno de los principales proveedores de frutas y hortalizas del continente, lo que ha llevado a muchos analistas a referirse a esta evolución como el llamado “milagro de Almería”. Sin embargo, desde Cajamar subrayan que este proceso no fue fruto del azar, sino de una combinación de innovación tecnológica, esfuerzo colectivo y transferencia de conocimiento.

Un ecosistema de innovación agroalimentaria

Tras la intervención institucional, los asistentes pudieron ver un vídeo que resumía la evolución del centro y el desarrollo del ecosistema de innovación que Cajamar ha impulsado en las últimas décadas.

Actualmente este ecosistema está formado por diferentes iniciativas y estructuras complementarias que buscan impulsar la modernización del sector agroalimentario. Entre ellas se encuentran:

Dos centros experimentales , situados en Almería y Valencia.

, situados en Almería y Valencia. La comunidad digital Plataforma Tierra , destinada a compartir conocimiento técnico con agricultores y profesionales.

, destinada a compartir conocimiento técnico con agricultores y profesionales. La aceleradora de empresas tecnológicas Cajamar Innova .

. La Escuela de Formación Agroalimentaria Cajamar .

. El Servicio de Estudios y Publicaciones, especializado en análisis económico y sectorial.

Este conjunto de iniciativas busca impulsar la investigación aplicada y facilitar la adopción de nuevas tecnologías en el campo.

La reina Letizia, junto al equipo de la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ en El Ejido (Almería) / La Provincia

Innovación para una agricultura más eficiente y sostenible

Durante su intervención, el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar, Roberto García Torrente, repasó algunos de los principales avances impulsados por la estación experimental.

Entre las áreas de trabajo más relevantes destacan:

Mejora de las estructuras de los invernaderos , con diseños que optimizan la ventilación natural.

, con diseños que optimizan la ventilación natural. Optimización del riego y la fertilización , reduciendo el consumo de recursos.

, reduciendo el consumo de recursos. Economía circular , mediante el aprovechamiento de subproductos agrícolas.

, mediante el aprovechamiento de subproductos agrícolas. Control biológico de plagas , que reduce el uso de productos químicos.

, que reduce el uso de productos químicos. Regeneración de suelos mediante microorganismos beneficiosos.

Según explicó García Torrente, uno de los mayores logros de la institución ha sido fomentar entre los agricultores una actitud abierta hacia la innovación tecnológica.

También destacó que el trabajo desarrollado ha permitido que pequeños y medianos productores puedan acceder a tecnologías similares a las utilizadas por grandes empresas, facilitando su implantación en el sector.

Recorrido por el laboratorio de biotecnología

Tras las intervenciones institucionales, la Reina Letizia inició una visita guiada por las instalaciones de la estación experimental.

La primera parada tuvo lugar en el laboratorio de biotecnología, un espacio equipado con herramientas especializadas para el desarrollo de bioproductos, análisis de biomasa, estudios de aguas y suelos y tecnología alimentaria.

Desde este laboratorio se desarrollan proyectos de investigación aplicada en colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos nacionales e internacionales.

Durante esta parte del recorrido, la investigadora Alicia González explicó a la Reina el papel que desempeñan los bioestimulantes y bioproductos en la mejora del rendimiento de los cultivos.

Asimismo, destacó la importancia del aprovechamiento de los restos vegetales para impulsar modelos de economía circular en la agricultura.

Por su parte, el investigador Miguel Ángel Domene presentó varios proyectos en los que el centro ha participado relacionados con alimentación saludable y calidad nutricional de los alimentos.

Innovación en invernaderos y técnicas de cultivo

La visita continuó con un recorrido por varios invernaderos experimentales donde se desarrollan ensayos agrícolas.

En estos espacios, el director de la estación, Ramón Gil, explicó cómo ha evolucionado el diseño de los invernaderos a lo largo de las últimas décadas. Las nuevas estructuras buscan optimizar las condiciones ambientales de los cultivos y reducir el consumo energético.

En el primer invernadero, dedicado al cultivo de tomate, los investigadores explicaron la importancia de diferentes técnicas agrícolas, entre ellas:

Manejo saludable del suelo .

. Control biológico de plagas y enfermedades .

. Uso eficiente del agua y fertilizantes .

. Aplicación de tecnologías de robotización en la agricultura.

En otro espacio experimental, el investigador David Meca explicó los trabajos que se realizan para mejorar las condiciones ambientales dentro de los invernaderos, con el objetivo de optimizar el desarrollo de las plantas.

Nuevas estructuras y técnicas de producción

La comitiva también visitó un invernadero fabricado con estructura de fibra de vidrio, donde se presentaron distintas innovaciones relacionadas con el diseño de instalaciones agrícolas.

En este espacio se explicó la importancia de aplicar técnicas de manejo ecológico de cultivos, cada vez más demandadas por el mercado europeo.

Posteriormente, la visita continuó en otro invernadero dedicado al cultivo de berenjena, donde los investigadores explicaron el sistema tradicional de enarenado, ampliamente utilizado en la agricultura almeriense.

Además, se mostraron herramientas tecnológicas para la gestión agrícola, entre ellas trampas digitales para el control biológico de plagas y sistemas de recopilación de datos que permiten monitorizar el estado de los cultivos.

Parte de esta información se gestiona a través de herramientas digitales disponibles para los agricultores en la plataforma tecnológica desarrollada por Cajamar.

Formación y oportunidades laborales en el sector agrícola

Durante su estancia en el centro, la Reina Letizia también tuvo ocasión de reunirse con jóvenes participantes en proyectos de capacitación laboral impulsados por la Fundación Almería Tierra Abierta.

Estos programas están dirigidos a facilitar la formación y la inserción laboral en el sector agrícola.

Algunos de los participantes realizan su formación práctica en la estación experimental, donde pueden conocer de primera mano las técnicas agrícolas más innovadoras.

Además, representantes de escuelas agrarias de la provincia también participaron en el encuentro, mostrando el papel de la formación especializada en la modernización del sector.

Presencia institucional durante la visita

La visita contó con la presencia de diversas autoridades del ámbito estatal, autonómico y local.

Entre ellas se encontraban:

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación , Begoña García.

, Begoña García. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía , Ramón Fernández-Pacheco.

, Ramón Fernández-Pacheco. El subdelegado del Gobierno en Almería , José María Martín.

, José María Martín. El presidente de la Diputación de Almería , José Antonio García Alcaina.

, José Antonio García Alcaina. El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora.

La presencia de representantes institucionales refleja la relevancia del centro dentro del panorama agroalimentario español.

Un referente internacional en horticultura de invernadero

Desde su creación en 1975, la Estación Experimental Cajamar ‘Las Palmerillas’ se ha consolidado como un centro tecnológico de referencia en el ámbito de la horticultura intensiva en climas cálidos.

Su trabajo se caracteriza por un enfoque muy práctico, centrado en ensayar tecnologías y técnicas que puedan aplicarse directamente en explotaciones agrícolas.

Cada año, numerosos agricultores, técnicos y especialistas visitan las instalaciones para conocer los resultados de los ensayos que se desarrollan en el centro.

En sus primeras décadas de actividad, la estación se centró principalmente en:

Mejora de sistemas de riego.

Diseño y estructura de invernaderos.

Manejo agronómico de cultivos.

Sanidad vegetal.

Introducción de nuevas variedades agrícolas.

Nuevas líneas de investigación para la agricultura del futuro

Con el paso del tiempo y la evolución del sector, la estación experimental ha ampliado sus áreas de investigación.

Actualmente trabaja en proyectos relacionados con:

Biotecnología aplicada a la agricultura .

. Bioeconomía circular .

. Alimentación saludable .

. Agricultura regenerativa .

. Digitalización del sector agrícola.

Un punto clave en esta evolución fue la integración en 2012 del Centro de Experiencias de Paiporta, en la Comunidad Valenciana, dentro del ecosistema de innovación de Cajamar.

Desde entonces, ambos centros colaboran en proyectos orientados a mejorar la eficiencia y productividad de la horticultura intensiva.

El desafío de alimentar a una población mundial creciente

La investigación agrícola que se desarrolla en centros como Las Palmerillas se vincula con uno de los grandes desafíos globales del siglo XXI: garantizar el suministro de alimentos a una población mundial en crecimiento.

Según estimaciones de organismos internacionales, la población global podría superar los 9.000 millones de personas en 2050, lo que obliga a aumentar la producción de alimentos sin comprometer los recursos naturales.

Por ello, cada vez adquiere mayor importancia el desarrollo de tecnologías agrícolas sostenibles, capaces de mejorar la productividad reduciendo el impacto ambiental.