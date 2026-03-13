El BOE lo hace oficial: estos son los requisitos para que miles de estudiantes canarios puedan pedir la Beca MEC

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las cuantías, límites y requisitos que deben cumplir los estudiantes y sus familias para acceder a esta ayuda. Pronto se abrirá el plazo para solicitarla este año.

En las próximas semanas, miles de estudiantes de la ULPGC y la ULL podrán solicitar e la beca MEC. Esta es la principal ayuda pública destinada a facilitar el acceso a la educación superior. Su objetivo es garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios aunque su situación económica sea limitada.

¿Qué es la beca MEC y quién puede pedirla?

La beca MEC (Beca del Ministerio de Educación y Ciencia por su antiguo nombre) es la ayuda económica más importante del sistema educativo español para estudios posteriores a la enseñanza obligatoria. Está dirigida a alumnos que cursan enseñanzas postobligatorias, entre las que se incluyen:

Bachillerato

Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior

Estudios universitarios de Grado y Máster

Enseñanzas artísticas profesionales y superiores

Estudios de idiomas en Escuelas Oficiales

El objetivo de esta ayuda es cubrir parte de los gastos que supone estudiar, desde las tasas universitarias hasta el alojamiento o el material académico.

Las cuantías que puede recibir un estudiante

El importe de la beca no es igual para todos los beneficiarios. El sistema se compone de diferentes ayudas que se van sumando según la situación económica del estudiante y su rendimiento académico. Entre las principales cuantías destacan:

Cuantía fija ligada a la renta: Los estudiantes con familias con menos ingresos pueden recibir 1.700 euros adicionales.

Los estudiantes con familias con menos ingresos pueden recibir adicionales. Cuantía fija por residencia: Si el alumno necesita vivir fuera de su domicilio familiar durante el curso, puede obtener una ayuda de 2.700 euros .

Si el alumno necesita vivir fuera de su domicilio familiar durante el curso, puede obtener una ayuda de . Beca básica para enseñanzas no universitarias: Los estudiantes de Bachillerato o FP pueden recibir 300 euros , o 350 euros en el caso de FP de Grado Básico .

Los estudiantes de Bachillerato o FP pueden recibir , o . Beca de matrícula para universitarios: En este caso el Estado cubre el 100% del coste de los créditos matriculados por primera vez , lo que significa que el estudiante no paga las tasas universitarias.

En este caso el Estado cubre el , lo que significa que el estudiante no paga las tasas universitarias. Complemento por excelencia académica: Los alumnos con una nota media superior a 8 pueden recibir entre 50 y 125 euros adicionales .

Los alumnos con una nota media superior a 8 pueden recibir entre . Cuantía variable: Es una cantidad adicional que se calcula según la renta familiar y la nota media del estudiante. El importe mínimo garantizado es de 60 euros, aunque puede ser mayor dependiendo del expediente académico y la situación económica.

Cuantía Beca MEC / La Provincia / Ministerio de Educación

Requisitos para poder acceder a la Beca MEC

Para que la solicitud sea aprobada, el estudiante debe cumplir tres tipos de condiciones: generales, académicas y económicas.

Los requisitos básicos son: tener nacionalidad española o residencia legal en España y no disponer de un título del mismo nivel o superior al de los estudios para los que se solicita la beca.

Estudiantes esperan antes de comenzar las pruebas de acceso a la universidad / Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

Para el ámbito académico, las exigencias varían según el nivel educativo. Por ejemplo, los universitarios que solicitan la beca por primera vez deben matricularse normalmente de 60 créditos y contar con una nota mínima de acceso de 5 puntos.

Para mantener la ayuda en cursos posteriores también es necesario aprobar un porcentaje determinado de asignaturas, que varía según la rama de estudios.

Los límites de renta que fija el Gobierno

Uno de los factores clave para obtener la beca MEC es la situación económica de la familia. El Ministerio establece tres niveles de ingresos conocidos como umbrales de renta. Si la renta familiar supera el tercer umbral, la beca se deniega. Sin embargo, cuanto más baja sea la renta, mayor será la ayuda que puede recibir el estudiante.

Para una familia de cuatro miembros, por ejemplo, los límites aproximados son:

Hasta 22.107 euros: acceso a la beca completa

acceso a la beca completa Hasta 38.242 euros: acceso parcial a varias ayudas

acceso parcial a varias ayudas Hasta 40.773 euros: solo algunas cuantías básicas

Por encima de esos ingresos la solicitud queda excluida.

Umbrales Beca MEC / La Provincia / Ministerio de Educación

Además de la renta, el Ministerio también analiza el patrimonio familiar, como propiedades adicionales o ingresos por inversiones.

El plazo para solicitar la beca suele abrirse cada año en primavera, normalmente entre finales de marzo y mediados de mayo.

Durante ese periodo los estudiantes deben presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, incluso aunque todavía no sepan qué estudios cursarán finalmente. Posteriormente, una vez confirmado el centro o la matrícula, podrán actualizar los datos si es necesario.