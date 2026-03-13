Canarias lidera las donaciones de padres a hijos para vivienda: apenas 110 euros de impuesto frente a miles en otras comunidades
La ayuda familiar para comprar casa bate récord en España con 225.000 donaciones en 2025. Canarias destaca como la comunidad donde menos se paga por donar dinero a los hijos para adquirir una vivienda
El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las nuevas generaciones. El aumento sostenido de los precios inmobiliarios, unido a la dificultad para reunir el ahorro necesario para la entrada de una hipoteca, está empujando a muchas familias a intervenir directamente para ayudar a sus hijos a comprar una casa.
En este contexto, las donaciones familiares han alcanzado cifras récord. Durante 2025 se registraron en España 225.000 donaciones de padres a hijos, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior y el volumen más alto registrado hasta ahora, según datos del Consejo General del Notariado.
Sin embargo, la fiscalidad de estas ayudas varía enormemente dependiendo de la comunidad autónoma. Y en esa comparación, Canarias destaca claramente como la región donde menos se paga por donar dinero a un hijo para comprar vivienda.
Según un análisis elaborado por expertos fiscales de TaxDown, la cuota en Canarias puede quedar en apenas 110 euros en determinados supuestos, muy por debajo de lo que se paga en otras partes de España.
Canarias, la comunidad donde donar dinero para vivienda cuesta prácticamente cero
La diferencia fiscal entre comunidades autónomas es enorme. El ejemplo utilizado por los expertos parte de una donación de 500.000 euros de un padre a un hijo de 30 años, destinada a la compra de una primera vivienda habitual no protegida y formalizada mediante escritura pública.
En ese supuesto, Canarias se sitúa como la comunidad con menor carga fiscal de todo el país, gracias a una bonificación del 99,9% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para familiares directos incluidos en los grupos I y II.
Esto provoca que la factura tributaria sea prácticamente simbólica.
Coste aproximado en Canarias:
- Donación de 500.000 euros
- Cuota final estimada: 110 euros
La normativa autonómica establece que, cuando la donación se formaliza ante notario y se produce entre padres e hijos, la bonificación cubre prácticamente la totalidad del impuesto.
Esto convierte a Canarias en uno de los territorios fiscalmente más favorables para que las familias puedan ayudar a sus hijos a acceder a una vivienda.
La ayuda familiar se vuelve clave para comprar casa
El aumento de las donaciones está estrechamente relacionado con el funcionamiento actual del mercado inmobiliario. Muchos jóvenes pueden asumir una cuota hipotecaria mensual, pero no disponen del ahorro previo necesario para cubrir los gastos iniciales de la operación.
Normalmente, los bancos financian entre el 80% y el 90% del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a aportar una cantidad considerable de dinero antes de firmar la hipoteca.
A esto se suman gastos como:
- impuestos de la compra
- notaría
- registro
- gestoría
- tasación
En total, el desembolso inicial suele situarse entre el 20% y el 30% del precio de la vivienda, una cifra difícil de reunir para quienes se encuentran en las primeras etapas de su vida laboral.
Por eso, cada vez más familias optan por donar dinero a sus hijos para cubrir esa entrada, una operación que en muchos casos permite desbloquear la compra de una vivienda.
El perfil de quienes reciben estas donaciones
Los datos notariales reflejan un patrón bastante claro. El beneficiario habitual de estas ayudas familiares suele ser:
- menor de 35 años
- con empleo estable
- con capacidad para pagar una hipoteca
- pero sin ahorro suficiente para la entrada
Las cantidades donadas también siguen una tendencia definida. En la mayoría de los casos se sitúan entre 15.000 y 40.000 euros, una cifra destinada principalmente a cubrir el pago inicial necesario para acceder al crédito hipotecario.
Este fenómeno refleja hasta qué punto el apoyo familiar se ha convertido en una pieza clave del acceso a la vivienda en España.
Donar dinero a un hijo no es un regalo fiscalmente neutro
Aunque muchas personas lo desconocen, las donaciones deben declararse y tributan. Se trata de una transmisión gratuita que está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas.
Esto significa que cada territorio puede aplicar:
- reducciones
- bonificaciones
- tarifas propias
Por eso, la misma donación puede tener un coste completamente distinto dependiendo de la comunidad donde resida el hijo que recibe el dinero.
Además, muchas bonificaciones exigen que la donación:
- se formalice mediante escritura pública
- tenga un destino concreto, como la compra de vivienda habitual
- cumpla determinados límites de edad o cuantía
Por este motivo, los expertos recomiendan planificar correctamente la operación y contar con asesoramiento profesional antes de realizar la transferencia.
Así cambia el impuesto de donaciones según la comunidad autónoma
El análisis comparativo muestra enormes diferencias fiscales en España. Mientras algunas comunidades reducen el impuesto a cantidades simbólicas, otras mantienen cuotas mucho más elevadas.
Comunidades con menor coste fiscal
- Canarias: 110 €
- Baleares: 350 €
- Madrid: 430 €
- Castilla y León: 600 €
- Murcia: 690 €
- Comunidad Valenciana: 700 €
- Andalucía: 760 €
Comunidades con tributación intermedia
- País Vasco: 1.500 €
- Navarra: 2.000 €
- Extremadura: 2.700 €
- Cantabria: 5.600 €
- Asturias: 9.000 €
Comunidades con mayor coste
- Castilla-La Mancha: 16.600 €
- Cataluña: 27.000 €
- Galicia: 27.000 €
- Aragón: 28.300 €
- La Rioja: 30.500 €
Este ranking pone de relieve que la fiscalidad autonómica puede marcar una diferencia de decenas de miles de euros en operaciones idénticas.
Un fenómeno que refleja la crisis de acceso a la vivienda
El récord de donaciones en España muestra hasta qué punto el mercado inmobiliario está condicionando las decisiones familiares. La dificultad para ahorrar lo suficiente para la entrada de una vivienda está provocando que muchos padres adelanten parte de su patrimonio para ayudar a sus hijos.
Esto convierte a la familia en un factor decisivo para acceder a la propiedad. Quienes reciben ayuda tienen muchas más opciones de comprar vivienda que quienes dependen exclusivamente de su salario.
En ese contexto, Canarias aparece como uno de los territorios más favorables fiscalmente para realizar este tipo de operaciones, lo que explica que cada vez más familias opten por formalizar las ayudas mediante donaciones reguladas en lugar de transferencias informales.
La tendencia apunta a que este tipo de operaciones seguirá creciendo mientras el acceso a la vivienda continúe siendo uno de los grandes retos económicos para los jóvenes en España.
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