¿Qué pasa si me quedo durmiendo en el trabajo? El Estatuto de los Trabajadores explica las consecuencias de este problema que sufren miles de canarios

Uno de los problemas más comunes entre los trabajadores canarios es el insomnio, relacionado estrechamente con el estrés laboral. En el Día Mundial del Sueño, recordamos que miles de personas se quedan dormidas en su puesto de trabajo debido al agotamiento, un problema que puede tener graves consecuencias tanto para su salud como para su rendimiento laboral y puede acabar en despido procedente, como explica el Estatuto de los Trabajadores.

Dormir mal se ha convertido en un problema habitual. El estrés laboral, la carga de tareas o la dificultad para desconectar al terminar la jornada están detrás de un fenómeno cada vez más extendido.

Las consecuencias no solo afectan a la salud, también tienen impacto directo en la vida laboral. Desde bajadas de rendimiento hasta sanciones disciplinarias, la falta de descanso se está convirtiendo en un problema que preocupa tanto a empleados como a empresas.

Cada vez más personas sufren este problema

Muchos estudios detallan que el empleo tiene una influencia directa en la calidad del descanso de los trabajadores. Las encuestas realizadas en España sobre bienestar laboral lo dejan muy claro:

Uno de cada tres trabajadores (33%) reconoce que duerme mal por culpa del estrés laboral.

Tres de cada cuatro empleados que atraviesan problemas en el trabajo afirman tener dificultades para dormir.

El 37% admite que no consigue desconectar mentalmente al terminar la jornada.

Estos datos reflejan una realidad cada vez más visible. Muchos empleados se llevan los problemas laborales a casa, lo que dificulta el descanso nocturno.

Muchos trabajadores sufren estos problemas / La Provincia

El cansancio acumulado no suele deberse a un único factor, y suele ser el resultado de varias circunstancias relacionadas con la organización del trabajo como:

Exceso de carga de trabajo , señalado por el 71% de los encuestados.

, señalado por el 71% de los encuestados. Falta de organización dentro de la empresa , que genera incertidumbre y estrés.

, que genera incertidumbre y estrés. Conflictos laborales o ambiente tóxico con compañeros o superiores.

con compañeros o superiores. Turnos cambiantes u horarios irregulares, que dificultan mantener rutinas de sueño.

Cuando estas situaciones se prolongan en el tiempo, pueden derivar en problemas de descanso persistentes.

Los trabajadores cometen cada vez más errores y tienen más accidentes

Dormir mal no solo afecta al bienestar personal. También tiene impacto directo en la seguridad y la productividad dentro de las empresas. Los expertos en prevención de riesgos laborales advierten de que los trabajadores con insomnio presentan:

Tres veces más riesgo de sufrir accidentes laborales.

El doble de probabilidades de cometer errores en el trabajo.

Hasta 11 días de pérdida de rendimiento al año de media.

En algunos sectores, como el transporte o la sanidad, las consecuencias pueden ser especialmente graves. Una investigación señala que cerca del 40% de los conductores profesionales admite haber sufrido episodios de somnolencia al volante durante su jornada laboral.

Dormirse en el trabajo puede acabar en despido

La falta de descanso también puede derivar en un problema laboral cuando el trabajador se queda dormido durante su jornada, que si se repite constantemente, acaba en despido disciplinario.

Aunque el Estatuto de los Trabajadores no menciona el hecho de dormir en el puesto de trabajo, sí contempla sanciones por incumplimientos laborales que las empresas utilizan en estos casos. Las consecuencias suelen depender de la gravedad de la situación:

Advertencia o amonestación si se trata de un episodio puntual.

si se trata de un episodio puntual. Suspensión de empleo y sueldo cuando el comportamiento se repite.

cuando el comportamiento se repite. Despido disciplinario si la empresa considera que existe una transgresión grave de la buena fe contractual o una bajada deliberada del rendimiento.

Además, algunos convenios colectivos sí incluyen la prohibición de dormirse en el puesto de trabajo. En caso de no cumplirlo, se aplicarían sanciones disciplinarias.

Estas son las consecuencias de quedarse dormido en el trabajo / La Provincia

Sin embargo, no todas las situaciones se valoran igual. Hay circunstancias que pueden influir en la decisión del jefe para tomar una decisión u otra.

En estos casos, se valora si el episodio es puntual y breve, si existe una enfermedad o problema médico relacionado con el sueño o si el trabajador esté sometido a exceso de jornada o falta de descanso legal.

La ley obliga a que entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente haya al menos 12 horas de descanso, algo que en algunos sectores con turnos intensivos no siempre se respeta.

Esto acaba derivando en estos problemas, sobre todo en trabajos con turnos rotativos, alta presión o gran responsabilidad, como la sanidad, el transporte o los servicios de emergencia.