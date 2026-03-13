Bolsa
El petróleo por encima de los 102 dólares golpea a las Bolsas: el Ibex cae un 1,30%
EEUU aplica una exención temporal a la compra del petróleo ruso hasta el 11 de abril
El Ibex 35 se encara a otra jornada de presión a medida que persisten las réplicas del shock petrolero derivadas por la guerra en Oriente Próximo. La Bolsa de Madrid ha iniciado la última sesión de la semana con una caída del 1,30%, hasta perder los 17.000 puntos. Las nuevas exenciones a la compra de petróleo ruso desde Estados Unidos no han atajado los avances del crudo, que supera los 102 dólares. El barril de Brent, la referencia del Viejo Continente, se revaloriza hasta un 2% por encima de los 102 dólares, mientras que en Norteamérica el West Texas Intermediate (WTI) marca los 97 dólares.
El resto de los parqués en Europa también viven una jornada de fuertes caídas. En Fráncfort, el índice de referencia, el Dax, retrocede cerca del 1%, mientras que en París, el CAC francés se deja un 1,16%. En Milán, el FTSE Mib retrocede un 1,11%. La Bolsa de Londres cae a menor medida, 0,80%.
En Asia, casi todos los índices, desde Hong Kong hasta Japón, cerraron la segunda semana de guerra teñida de rojo. El Nikkei, el parqué de referencia de Tokio, volvió a retroceder un 1,16%. El sentimiento negativo en el Pacífico se produce tras una sesión particularmente negativa en Wall Street este jueves, después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, redoblara sus amenazas de mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
Los analistas valoran de forma positiva las nuevas medidas desde Washington. Tony Sycamore, analista de IG Australia, explicó a la agencia Bloomberg que las compras a Moscú podrían calmar de forma ligera a los mercados. "No es un cambio radical, pero el momento es oportuno, ya que alivia las preocupaciones sobre la escasez a corto plazo antes del fin de semana", explicó.
La crisis también ha arrastrado al euro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expulsado de un crucero en Canarias tras confundir una infección que le contagiaron sus gatos con viruela del mono
- La carretera de Gran Canaria que será diez metros más ancha y segura: estará lista para 2027
- La estación de guaguas de Hoya de La Plata, clave para la MetroGuagua, a concurso este año
- Rescatan a seis personas atrapadas en un ascensor de un centro comercial en Lanzarote
- Adiós al «caos» de la estación de guaguas de San Telmo: así será la reforma para mejorar la seguridad y la estética
- Multas de hasta 500 euros por ir de copiloto: la Guardia Civil vigila a los pasajeros de los vehículos canarios
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
- Un viaje de 15.854 kilómetros y una escala goleadora en la UD Las Palmas; la travesía de Yamaguchi Konan, la fan número uno de Miyashiro