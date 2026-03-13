¿Le pones diésel o gasolina a tu coche? Así ha subido el combustible durante la última semana en Canarias

Miles de conductores canarios están preocupados por el aumento del precio de la gasolina. Se acerca un fin de semana en el que las gasolineras ya están mostrando precios récord, los cuales podrían seguir subiendo debido a la guerra en Irán. Ahora, con miles de familias preparándose para viajar, serán los ciudadanos quienes se enfrenten a estos altos costos al llenar el tanque de diésel o gasolina.

Tras un comienzo de año tranquilo para las gasolineras, las últimas semanas han marcado un cambio de tendencia con un encarecimiento progresivo de la gasolina y el diésel que ya empieza a afectar al día a día de los conductores.

La gasolina 95 y el gasóleo A han experimentado varias subidas desde febrero, pero la más fuerte ha sido la última, donde el incremento acumulado en pocos días ha sido notable.

El año arrancó con precios moderados

A principios de 2026, repostar en Canarias era barato en comparación con otros territorios españoles. Durante enero, la gasolina 95 se movía en torno a una media cercana a 1,18 euros por litro, mientras que el diésel oscilaba aproximadamente entre 1,12 y 1,17 euros por litro, incluso era posible encontrar valores más bajos.

Evolución semanal del precio de la gasolina en Canarias durante 2026 / La Provincia

Esta situación daba un respiro a los conductores tras la inestabilidad que había marcado el mercado energético en años anteriores.

Durante febrero, la tendencia se mantuvo estable. Sin embargo, a finales de ese mes empezaron a aparecer los primeros indicios de una subida, coincidiendo con cambios en el mercado internacional del petróleo.

Marzo marca el punto de inflexión

El cambio ha llegado a principios de marzo. En cuestión de días, los surtidores han comenzado a reflejar incrementos constantes que se fueron acumulando semana tras semana. La subida ha sido especialmente visible en el gasóleo, que en algunos casos se ha encarecido alrededor de nueve céntimos por litro, mientras que combustibles como la gasolina 98 también han registrado incrementos cercanos a los siete céntimos.

La gasolina no para de subir / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Aun así, Canarias mantiene precios más bajos que el resto del país. Mientras en la Península la media nacional ronda los 1,80 euros por litro, en las islas todavía es posible encontrar gasolina entre 1,25 y 1,30 euros, dependiendo de la estación de servicio.

El encarecimiento de los carburantes no responde a una única causa. Los expertos apuntan a una combinación de factores internacionales que están presionando al alza los precios. Al subir el barril de Brent, la referencia del petróleo en Europa, las refinerías pagan más por la materia prima y ese sobrecoste termina trasladándose a los surtidores.

Precio del barril del brent en 2026 / La Provincia

También influyen las tensiones geopolíticas en oriente medio, una de las principales zonas de producción, lo que provoca problemas de suministro, haciendo que los mercados reaccionen de forma inmediata con subidas de precios.

Para los conductores, estas subidas se traducen en un mayor gasto mensual en combustible. Las previsiones apuntan a que el mercado seguirá marcado por la incertidumbre durante los próximos meses.

Mientras continúen las tensiones internacionales y la demanda mundial de petróleo se mantenga alta, es probable que los precios sigan mostrando fuertes oscilaciones que tiendan a incrementar el precio.