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CEISA: construyendo Canarias con calidad y sostenibilidad

La empresa, con cerca de 70 años de trayectoria, ofrece cemento y morteros adaptados a cada proyecto en las islas

CEISA: construyendo Canarias con calidad y sostenibilidad

CEISA: construyendo Canarias con calidad y sostenibilidad / LP/DLP

La Provincia

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Desde su fundación, en 1957, CEISA (Cementos Especiales de las Islas), empresa asociada a ASINCA, se ha consolidado como un referente en la fabricación y venta de cemento, mortero y materiales de construcción en Canarias. Su origen estuvo ligado a un proyecto concreto: abastecer de un cemento rico en puzolana natural la construcción de la Presa de Soria en Arguineguín (Gran Canaria). Desde entonces, la empresa ha evolucionado constantemente, adaptando sus productos a las necesidades del mercado local y ofreciendo soluciones a la medida de cada proyecto.

Obras emblemáticas como el Hospital Universitario Doctor Negrín, el Auditorio Alfredo Kraus o el Estadio de Gran Canaria llevan la huella de CEISA, al igual que casas, colegios, carreteras o centros comerciales. Su innovación también ha llegado a proyectos pioneros, como morteros y hormigones diseñados para construcción 3D y robótica en Arinaga.

El compromiso con las islas va más allá de la industria. La fábrica, el puerto y la cantera permiten un proceso de producción eficiente y sostenible, reduciendo la huella de carbono en miles de toneladas de dióxido de carbono al año. CEISA mantiene un vínculo estrecho con la comunidad, apoyando actividades locales, colegios y fiestas patronales, reconocimiento que se tradujo en la exposición ‘Un pueblo, una fábrica, tejiendo juntos nuestra historia’, organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

CEISA: construyendo Canarias con calidad y sostenibilidad

CEISA: construyendo Canarias con calidad y sostenibilidad / LP/DLP

Con casi 70 años de trayectoria, la empresa genera empleo estable y de calidad —150 puestos directos y 450 indirectos— y garantiza el suministro de materiales incluso en crisis. Sus instalaciones modernas cumplen con las normativas medioambientales más exigentes, y sus certificaciones ISO 50001, 9001, 14001, 45001 y la Marca N Sostenible avalan su eficiencia, calidad y sostenibilidad.

El propósito de CEISA sigue siendo firme y decidido: producir cementos más sostenibles, optimizar recursos, implementar tecnologías avanzadas y seguir contribuyendo al desarrollo y bienestar de Canarias, acompañando a sus clientes y comunidades en cada proyecto.

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