CEISA: construyendo Canarias con calidad y sostenibilidad
La empresa, con cerca de 70 años de trayectoria, ofrece cemento y morteros adaptados a cada proyecto en las islas
Desde su fundación, en 1957, CEISA (Cementos Especiales de las Islas), empresa asociada a ASINCA, se ha consolidado como un referente en la fabricación y venta de cemento, mortero y materiales de construcción en Canarias. Su origen estuvo ligado a un proyecto concreto: abastecer de un cemento rico en puzolana natural la construcción de la Presa de Soria en Arguineguín (Gran Canaria). Desde entonces, la empresa ha evolucionado constantemente, adaptando sus productos a las necesidades del mercado local y ofreciendo soluciones a la medida de cada proyecto.
Obras emblemáticas como el Hospital Universitario Doctor Negrín, el Auditorio Alfredo Kraus o el Estadio de Gran Canaria llevan la huella de CEISA, al igual que casas, colegios, carreteras o centros comerciales. Su innovación también ha llegado a proyectos pioneros, como morteros y hormigones diseñados para construcción 3D y robótica en Arinaga.
El compromiso con las islas va más allá de la industria. La fábrica, el puerto y la cantera permiten un proceso de producción eficiente y sostenible, reduciendo la huella de carbono en miles de toneladas de dióxido de carbono al año. CEISA mantiene un vínculo estrecho con la comunidad, apoyando actividades locales, colegios y fiestas patronales, reconocimiento que se tradujo en la exposición ‘Un pueblo, una fábrica, tejiendo juntos nuestra historia’, organizada por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Con casi 70 años de trayectoria, la empresa genera empleo estable y de calidad —150 puestos directos y 450 indirectos— y garantiza el suministro de materiales incluso en crisis. Sus instalaciones modernas cumplen con las normativas medioambientales más exigentes, y sus certificaciones ISO 50001, 9001, 14001, 45001 y la Marca N Sostenible avalan su eficiencia, calidad y sostenibilidad.
El propósito de CEISA sigue siendo firme y decidido: producir cementos más sostenibles, optimizar recursos, implementar tecnologías avanzadas y seguir contribuyendo al desarrollo y bienestar de Canarias, acompañando a sus clientes y comunidades en cada proyecto.
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