La historia de Ylenia Luis en Binter que muestra el lado más humano de volar
La experiencia de una tripulante de cabina con una pasajera que viajaba al funeral de su marido refleja cómo la atención personalizada puede marcar un vuelo en uno de los momentos más duros de la vida
En cada vuelo coinciden personas con historias muy diferentes. Algunas viajan por vacaciones, otras por trabajo y otras lo hacen atravesando momentos difíciles. En ese contexto, la atención de la tripulación puede convertirse en un apoyo inesperado para quienes más lo necesitan.
Una de esas situaciones ha sido compartida recientemente por Ylenia Luis, tripulante de cabina de la aerolínea canaria Binter, en un vídeo difundido en las redes sociales de la compañía. La pieza audiovisual, en la que la trabajadora relata la experiencia que más le ha marcado durante su carrera, se ha vuelto viral en los últimos días, generando numerosas reacciones entre usuarios que han destacado el lado más humano del trabajo a bordo.
Un vuelo marcado por una situación personal muy delicada
Según cuenta la propia tripulante, todo ocurrió durante un vuelo en el que observó que una pasajera que viajaba sola parecía especialmente afectada. Su actitud le llamó la atención: estaba callada, con la mirada perdida y visiblemente triste.
Ante esa situación, decidió acercarse para preguntarle si necesitaba algo. Fue entonces cuando la mujer, emocionada, le explicó que se dirigía al funeral de su marido.
El momento dejó claro que no se trataba de un viaje cualquiera. En situaciones así, más allá del servicio habitual, lo que puede marcar la diferencia es la cercanía y la empatía. Durante el resto del trayecto, la tripulante permaneció pendiente de la pasajera para que se sintiera acompañada en un momento especialmente duro.
Un reencuentro inesperado días después
La historia tuvo un segundo capítulo que terminó de convertirla en un recuerdo imborrable para la tripulante. Cinco días después de aquel vuelo, ambas coincidieron de nuevo en el trayecto de regreso.
En esta ocasión fue la pasajera quien se acercó a la zona de trabajo de la tripulación para agradecer el gesto. Según el relato de Ylenia Luis, la mujer le explicó que había comprado el billete sola, pero que gracias a su atención se había sentido acompañada tanto en la ida como en la vuelta.
El encuentro terminó con un abrazo y unas palabras de agradecimiento que, según la tripulante, le dejaron una profunda huella personal.
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