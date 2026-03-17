La Seguridad Social lo hace oficial: este día de marzo habrá un importante ingreso para los pensionistas canarios

Los pensionistas canarios esperan con atención la próxima semana, cuando comenzarán a recibir el ingreso mensual de su pensión. Será entonces cuando los bancos empiecen a abonar las transferencias de la Seguridad Social, un pago esencial para jubilados y otros beneficiarios de prestaciones públicas.

Este mes el cobro tiene una importancia especial en un contexto marcado por la inflación y el aumento del coste de vida. Una vez reciban el dinero, los beneficiarios podrán organizar mejor los gastos del hogar y afrontar con más tranquilidad las próximas semanas, en las que la cesta de la compra sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchas familias porque se encarece constantemente.

¿Cómo paga la Seguridad Social las pensiones?

El Reglamento General de Gestión Financiera de la Seguridad Social establece que el Estado abona estas pagas mensuales entre los días 1 y 4 de cada mes vencido. Las entidades bancarias suelen recibir el pago el primer día hábil. En este caso, se produciría el día 1 de abril, pero al ser festivo se podría retrasar hasta el 5 en algunas Comunidades Autónomas, como es el caso de Canarias.

Sin embargo, los bancos suelen adelantar el ingreso a los últimos días del mes anterior, para que así los pensionistas puedan iniciar el nuevo periodo con las cuentas llenas para hacer frente a los pagos recurrentes y otros gastos.

Los pensionistas podrán retirar su dinero desde este día / Eduardo Ripoll

Este sistema transmite tranquilidad a pensionistas y jubilados, ya que las entidades ponen el dinero de sus propios fondos para que así los pensionistas la escojan para tener sus ahorros guardados.

¿Cuándo paga mi banco la pensión en marzo?

Cada entidad tiene una política de pago, pero en la mayoría de casos, hay una diferencia de pocos días entre el primer y último banco que paga las pensiones. La semana que viene, la mayoría de pensionistas españoles recibirán su ingreso mensual entre el lunes 23 y el miércoles 25 de marzo.

Lista por fecha del ingreso de las pensiones de la Seguridad Social:

Día 23: Bankinter, Caja de Ingenieros, Unicaja

Bankinter, Caja de Ingenieros, Unicaja Día 24: CaixaBank, Banco Santander

CaixaBank, Banco Santander Día 25: BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, ING, Abanca, Kutxabank, Cajamar, OpenBank, Caixa Popular

Si observas que tu banco no te ha hecho el pago de la pensión, deberás contactar lo antes posible con ellos y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para corregir el error. Además, las personas que reciben la paga por primera vez, la tendrán por ley el último día hábil del mes vencido, es decir, el lunes 30 de marzo.

Fecha del pago de la spensiones en marzo de 2026 / La Provincia / Seguridad Social

La Seguridad Social revaloriza las pensiones

Como ya ocurriera en enero y febrero, las pensiones contributivas incluyen el 2,7% de revalorización establecido en la Ley de las Pensiones. Por tanto, los beneficiarios recibirán entre 35-40 euros más al mes de media. Además, las personas que cobren una no contributiva o el Ingreso Mínimo Vital tienen un incremento del 11,4% en su subsidio mensual.

Si no se ha reflejado esta subida, ponte en contacto con el INSS para verificar tu estado y comprobar si se trata de un error o es que tu pensión no ha subido por otros motivos.