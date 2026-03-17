Vicky Foods compra Panrico para seguir su expansión en España y Europa

La empresa valenciana alimentaria Vicky Foods ha alcanzado un acuerdo con Adam Foods para la adquisición de la emblemática marca de panadería, Panrico. La operación, con alcance en los mercados español y portugués, comprende tanto la enseña como su activo industrial clave: su centro de producción en Gulpilhares, Portugal. Esta instalación, de más de 50.000 m², cuenta con tres líneas de producción especializadas en pan de molde y una capacidad anual de 21.000 toneladas.

La categoría de pan se ha consolidado en los últimos años como la primera línea de negocio de Vicky Foods en volumen de ventas, situándose por delante de la bollería desde 2022. La integración de Panrico, cuya facturación superó los 23,8 millones de euros en ambos mercados el pasado ejercicio, refuerza esta evolución y aporta mayor capacidad productiva en una categoría clave, especialmente en el segmento de pan de molde, donde la marca cuenta con un fuerte reconocimiento entre los consumidores.

De este modo, la compra consolida el liderazgo de la empresa en la categoría que dio origen a su actividad y que hoy sigue siendo el núcleo de su crecimiento.Vicky Foods, que recientemente inauguró una fábrica en Francia, sigue así su expansión por España y Europa.

Vicky Foods cerró el ejercicio 2024 (con datos reportados en mayo de 2025) con una facturación récord de 707 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% respecto al año anterior. Este crecimiento se impulsó por el tirón de las ventas internacionales, que alcanzaron los 157 millones de euros, y una producción de 237.472 toneladas.

La internacionalización

Esta operación se enmarca en la estrategia de expansión internacional de Vicky Foods y supone un avance relevante en el fortalecimiento de su estructura industrial en la península ibérica. Así, la incorporación de la planta de Gulpilhares consolida su presencia en el mercado portugués, refuerza su capacidad operativa en la región y amplía su potencial de desarrollo en mercados europeos estratégicos.

Con presencia en más de 50 países y centros productivos en España, Francia y Argelia, la compañía continúa construyendo una red industrial y comercial sólida y diversificada, orientada a garantizar un crecimiento sostenible, competitivo y a largo plazo.

La integración de Panrico en el grupo refuerza el compromiso de Vicky Foods con el desarrollo de enseñas con valor, notoriedad y vínculo emocional con el consumidor. De esta manera, se suma a un portfolio consolidado que incluye marcas como Dulcesol®, líder en el mercado en España en el ámbito de pan, pastelería, bollería y helados; Be Plus®, focalizada en la alimentación saludable y de conveniencia; Hermanos Juan®, que ofrece bollería y pan congelados para hostelería y el canal alimentación; Il Forno di Giovanni Ricci®, con recetas italianas; y FIT´z®, la marca de alimentos preparados congelados.

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Vicky Foods comenzó su andadura en la década de los 50, como una panificadora que abastecía a la comunidad local. Hoy, se ha consolidado como un grupo internacional de referencia en la industria alimentaria, alcanzando en 2024 una facturación récord de 707 millones de euros. Actualmente, Vicky Foods opera en más de 50 países y cuenta con cuatro centros de producción: en Villalonga y Gandia, Argelia y Francia, donde inauguró su primera planta de producción en Fragnes-La Loyère el pasado mes de noviembre. Con una infraestructura de vanguardia y más de 23.500 m² de superficie, esta nueva planta refuerza su expansión internacional. La compañía continúa apostando por la innovación, la sostenibilidad y la expansión como sus pilares estratégicos, consolidando su posición de liderazgo en el sector.