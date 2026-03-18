El empleo suma 28.000 ocupados más este marzo que hace un año pese a la guerra de Irán

El mercado laboral ha sumado durante las dos primeras semanas de marzo un total de 83.502 ocupados, un mayor volumen de contrataciones que durante el mismo periodo del año pasado y pese a la incertidumbre y las potenciales secuelas de la guerra en Irán. La escalada bélica que está teniendo lugar en Oriente Próximo y que se adentra en su tercera semana de combates no está teniendo, por el momento, un impacto generalizado en las contrataciones y las compañías siguen reforzándose de cara a Semana Santa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado este miércoles los datos de afiliación que avanza cada mediados de mes. Los mismos revelan que a fecha del viernes 13 de marzo, en España había dados de alta un total de 21,86 millones de cotizantes. Son 83.502 cotizantes más de los que había a 2 de marzo, justo el primer día laborable del mes y ello representa un incremento de la afiliación del 0,4%. Si se observan la primera decena de días laborables de marzo de 2025, entonces se sumaron 55.284 cotizantes, un incremento del 0,3% respecto a principios de mes.

Esos datos corroboran que el impacto económico que está teniendo y se anticipa que tendrá el conflicto en Oriente Próximo no está lastrando, por el momento, la dinámica positiva en la que estaba el mercado laboral. No obstante, los datos avanzados este miércoles por la Seguridad Social deben analizarse con dos prudencias. Por un lado, este año la Semana Santa cae antes que el año pasado. Si en 2025 las festividades eran del 13 al 20 de abril, este año caen del 29 de marzo al 5 de abril. Un calendario que obliga a aquellas empresas que pretendan reforzarse para atender ese incremento de faena en sus actividades, especialmente las turísticas y logísticas, a adelantar sus contrataciones. Lo que sesga la estadística, ya que puede ser que esas mismas compañías el año pasado tardaran un poco más en materializar las nuevas altas a la Seguridad Social.

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El efecto calendario por un lado y el efecto composición por el otro. El ministerio únicamente avanza a medio mes los datos totales de afiliación, sin filtrar por sectores. Lo que no permite analizar el impacto desigual que esté pudiendo tener la escalada de precios de los carburantes, por ejemplo. Puede estar ocurriendo que algunos sectores sí se estén viendo afectados por el aumento de costes y estén moderando sus contrataciones o directamente recortando plantillas, mientras que otros ramos de actividad estén contratando con mayor intensidad y ello compense con creces el saldo final. Para ese análisis pormenorizado por sectores habrá que esperar a los datos definitivos de final de mes, que saldrán publicados el próximo lunes 6 de abril.