Hacienda lo hace oficial: desde hoy puedes consultar tus datos fiscales de 2025 antes de hacer la Declaración de la Renta de este año

Los contribuyentes canarios deben prestar mucha atención a los canales oficiales de la Agencia Tributaria, porque desde hoy mismo ya pueden consultar sus datos fiscales del ejercicio 2025 de cara a la campaña de la Renta 2026. Este paso previo es fundamental, ya que permite comprobar si la información es correcta antes de hacer el borrador y da margen a Hacienda para corregir posibles errores antes del inicio oficial de la campaña.

A falta de tres semanas para que se abra el plazo de presentación de la Renta por internet, los contribuyentes ya pueden consultar algunos de sus datos fiscales previos antes de confirmar el borrador a partir del 8 de abril. La campaña permanecerá abierta hasta el 30 de junio, periodo durante el cual se podrá presentar la declaración en sus diferentes modalidades:

Online: Desde el 8 de abril, sin cita previa

Desde el 8 de abril, sin cita previa Telefónica: Desde el 6 de mayo, con cita previa que se puede solicitar desde el 29 de abril

Desde el 6 de mayo, con cita previa que se puede solicitar desde el 29 de abril Presencial: Desde el 1 de junio en las oficinas de la Agencia Tributaria, con obligatoriedad de cita previa que se pide desde el 29 de mayo

Una vez acabe el plazo para presentar la Renta, los contribuyentes que no la hayan hecho en tiempo y forma se enfrentan a sanciones económicas.

Calendario de la Campaña de la Renta 2026 / La Provincia / Agencia Tributaria - Hacienda

¿Qué datos se pueden consultar hoy en la Agencia Tributaria?

Estos datos fiscales son un archivo que tiene Hacienda sobre cada contribuyente. Se trata de toda la información económica recopilada durante el año anterior a través de empresas, bancos y otras entidades. Ahí aparecen: los salarios cobrados, las retenciones aplicadas en nómina, las prestaciones por desempleo, los intereses bancarios o los datos de viviendas en propiedad. También se incluyen aportaciones a planes de pensiones, donaciones a ONG o subvenciones públicas recibidas.

PI STUDIO

Con toda esa información, la Agencia Tributaria elabora el borrador de la declaración, que después el contribuyente puede confirmar o modificar desde el 8 de abril. El acceso a estos datos no implica que la declaración esté ya hecha ni presentada. Es una fase de preparación que permite comprobar que todo está correcto antes de que se abra el plazo oficial.

Así puedes acceder desde hoy mismo

Los datos fiscales ya están disponibles a través de la web de la Agencia Tributaria y su aplicación móvil. Para consultarlos, es necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habituales:

Número de referencia

Sistema Cl@ve

Certificado digital o DNI electrónico

Una vez dentro, el contribuyente puede ver en detalle toda la información que Hacienda utilizará para elaborar su declaración. Puede ser que Hacienda aún no haya actualizado tus datos, por lo que deberías esperar a mañana o pasado.

Los errores habituales que pueden costar mucho dinero

Uno de los principales riesgos de no revisar los datos fiscales es pagar más impuestos de los necesarios. Hacienda suele tener bien registrados los ingresos, pero no siempre dispone de toda la información que permite reducir la factura fiscal. Entre los fallos más frecuentes están la ausencia de deducciones autonómicas, como alquiler, guardería o transporte, cambios familiares, como nacimientos, matrimonios o divorcios, o cuotas a sindicatos.

También pueden producirse errores en los datos enviados por empresas o bancos, lo que afecta directamente al resultado de la declaración. Es muy importante que revises la información, porque aunque el borrador lo hace Hacienda, la responsabilidad final recae en el contribuyente. Si se confirma una declaración con errores, será el ciudadano quien deba asumir posibles sanciones o recargos en el futuro. Por eso, revisar los datos fiscales no es un trámite menor, sino una obligación para evitar problemas que te hagan perder mucho dinero.