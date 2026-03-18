El Ibex 35 abre con subidas y supera los 17.300 puntos mientras el petróleo modera su repunte

El Ibex 35 ha arrancado la sesión de este miércoles en positivo y ha logrado rebasar la cota de los 17.300 puntos, en una jornada marcada por la moderación del precio del petróleo y por la expectativa ante las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y del Banco Central Europeo (BCE).

En la apertura, el principal selectivo de la Bolsa española subía un 0,68% y se situaba en 17.354,6 puntos, aunque minutos después moderaba ligeramente el avance al 0,54%, hasta los 17.341,3 enteros. Con ello, las ganancias acumuladas en el año se sitúan en el 0,27%.

El comportamiento del mercado está condicionado este miércoles por la evolución del crudo, que suaviza su escalada en un contexto de tensión geopolítica en Oriente Próximo. El barril de Brent, de referencia en Europa, caía en la apertura de las bolsas europeas un 1,38%, hasta los 101,97 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, retrocedía un 2,47%, hasta los 93,83 dólares.

Durante la jornada, el Brent ha llegado incluso a tocar los 100 dólares, aunque posteriormente ha moderado su descenso y volvía a cotizar por encima de los 102 dólares, después de haber cerrado el martes en 103 dólares. A esta contención contribuía también el anuncio de la región semiautónoma iraquí de Kurdistán, que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras a través de su oleoducto.

A ello se suma la decisión adoptada la semana pasada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que acordó liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor operación de este tipo de su historia, con el objetivo de aliviar la presión sobre los precios. Dentro de ese reparto, Estados Unidos aportará 172 millones de barriles y España, 11,5 millones.

En el plano macroeconómico, los inversores centran la atención en las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE), que se celebran hoy y mañana, respectivamente, en la primera cita de los grandes bancos centrales tras el repunte energético derivado de la crisis en Oriente Próximo. Los analistas anticipan, en principio, que los tipos de interés se mantengan sin cambios. El mercado también estará pendiente de la publicación del IPC de la eurozona de febrero, un dato que todavía no recogerá el impacto del conflicto, que previsiblemente comenzará a reflejarse en marzo.

En el ámbito empresarial, Nicolás Correa ha comunicado que propondrá a su junta general de accionistas, prevista para el 28 de abril en segunda convocatoria, el reparto de un dividendo bruto de 0,30 euros por acción con cargo al ejercicio 2025.

Entre los valores más alcistas en los primeros compases de la sesión destacaba Naturgy, con una subida del 2,73%, seguida de IAG (+1,85%) y ArcelorMittal (+1,57%). En el lado contrario, Repsol cedía un 1,53%, Puig un 0,81% y Telefónica un 0,55%.

El resto de las principales bolsas europeas también abría con avances. Londres ganaba un 0,22%, París un 0,8%, Fráncfort un 0,65% y Milán un 0,63%.

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En el mercado de divisas, el euro se depreciaba frente al dólar y se cambiaba a 1,1529 dólares, mientras que el interés exigido al bono español a diez años bajaba hasta el 3,362%.