Mercosur completa la ratificación del acuerdo con la UE tras más de 25 años de negociaciones

La aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) quedó completada este martes por parte del bloque suramericano después de que fuera ratificado por Paraguay. Se trata del último paso tras más de 25 años de negociaciones, lo que allana el camino para su aplicación provisional mientras se espera la luz verde definitiva del Parlamento Europeo.

La decisión del Parlamento paraguayo, había sido precedida por sus socios regionaes, Argentina, Brasil y Uruguay y Paraguay, que cifran diferentes expectativas en un acuerdo que abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en unos 22 billones de dólares.

Se contempla la liberalización de la gran mayoría de los intercambios entre ambas regiones y permitirá que más del 90 % de las exportaciones del bloque suramericano ingresen al mercado europeo sin pagar aranceles.

Uruguay y Argentina fueron los primeros países del también conocido como Tratado de Asunción en ratificar el tratado en sus respectivos parlamentos. "Decidimos integrarnos al mundo. Los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de millones de personas. Cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes", dijo en su momento el presidente Javier Milei.

Brasil hizo lo propio posteriormente a través de un decreto legislativo aprobado por el Congreso. El diario paulista Folha señaló a respecto que el acuerdo pudo ser aprobado gracias a las negociaciones del Gobierno con los legisladores que defienden los intereses de los grandes grupos agropecuarios y que habían exigido salvaguardias para ese sector agroindustrial. En el caso de los productos agrícolas se liberalizará el 99 % de los intercambios, con eliminación inmediata de aranceles para numerosos bienes. Los industriales también tienen sus resquemores en cuanto a los efectos de la apertura comercial.

Posible entrada en vigor en los próximos meses

El vicepresidente brasileño y también ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, destacó no obstante la importancia del paso dado y estimó que la entrada en vigor provisional del acuerdo podría concretarse en los próximos meses, lo que permitiría comenzar a aplicar parte de las reducciones arancelarias incluso antes de la ratificación final en la UE.

Para que el acuerdo empiece a aplicarse provisionalmente, la UE y los países del Mercosur deben completar un procedimiento formal que incluye el intercambio de notas diplomáticas.

Paraguay actúa como depositario del tratado por parte del bloque suramericano, por lo que Bruselas debe remitirle una nota verbal, mientras que cada uno de los países del Mercosur debe enviar su propia comunicación a la Comisión Europea.

Una vez completado ese intercambio, el acuerdo podrá empezar a aplicarse de forma provisional entre la UE y cada país del Mercosur a partir del primer día del segundo mes posterior a la notificación correspondiente. Este mecanismo permitirá que algunas de las disposiciones comerciales entren en vigor antes de que se complete todo el proceso de ratificación.

La entrada en vigor plena del tratado, sin embargo, dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo. Antes de pronunciarse, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.