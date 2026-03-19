El número de viviendas vacacionales en Canarias cae un 4% en febrero respecto al año pasado

El número de viviendas vacacionales disponibles en Canarias el pasado febrero ascendía a 42.896, eso sí, la cifra supone una reducción del 4% con respecto al mismo mes de 2025 y el dato más bajo en dos años. Este resultado se enmarca en un contexto en el que el Parlamento de Canarias aprobó en el mes de noviembre una ley por la que el uso de viviendas vacacionales está estrictamente limitado en proporción al uso residencial. Además, se prohibió la apertura de nuevos alojamientos turísticos durante los próximos cinco años.

Mayor fue el descenso del número de plazas disponibles en esta modalidad alojativa (176.657), concretamente un 6,6% menos respecto a febrero de 2025, según la estadística experimental de vivienda vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).

En el segundo mes del año, 42.262 viviendas vacacionales recibieron alguna reserva, lo que supone un 92,7% del total de las disponibles en Canarias en las plataformas digitales analizadas.

La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que concentra el 41% del total; en Gran Canaria están ubicadas el 23%, y en Lanzarote y Fuerteventura, el 15% y el 14%, respectivamente.

Concentración de la oferta

Arona es el municipio con mayor oferta de viviendas vacacionales en Canarias, con 4.231, seguido de Adeje (3.815), San Bartolomé de Tirajana (3.670), La Oliva (3.335), Yaiza (2.362) y Tías (2.079). Unas cifras que superan a las totales de las islas verdes de La Palma (1.972), La Gomera (824) y El Hierro (461).

Los municipios con menor implantación del alquiler vacacional son aquellos alejados de los núcleos turísticos del sur de las Islas o de las capitales isleñas. Entre ellos se encuentran Valleseco (16 viviendas ofertadas en plataformas), Artenara (23), San Andrés y Sauces (26), La Victoria (26), Barlovento (33), Betancuria (35), Firgas (39), Arafo (39) y Vilaflor (42).

Noticias relacionadas

En cuanto a las capitales de provincia, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 2.101 viviendas vacacionales disponibles por 910 en Santa Cruz de Tenerife.