El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: si la borrasca Therese te impide ir al trabajo, puedes solicitar hasta cuatro días de permiso retribuido

Los trabajadores afectados por la borrasca Therese pueden acogerse a un permiso retribuido si el temporal les impide acudir a su puesto de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores contempla hasta cuatro días de permiso por causa de fuerza mayor cuando resulte imposible desplazarse por motivos de seguridad. Los fuertes vientos y la lluvia han llevado a la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) a activar avisos amarillos en todas las islas, que se elevan a nivel naranja en algunos puntos. Ante esta situación, se recomienda extremar la precaución en las zonas afectadas.

Este derecho está regulado en el artículo 37.3 y el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, reforzado tras las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 8/2024, aprobado tras la DANA de Valencia para que los ciudadanos volvieran a vivir situaciones similares. La norma contempla supuestos de fuerza mayor cuando acudir al puesto de trabajo supone un peligro para la integridad física del empleado o cuando las autoridades han impuesto restricciones que impiden el desplazamiento.

Cómo se puede solicitar el permiso

No basta con que haga mal tiempo, porque para que el permiso sea válido deben concurrir circunstancias objetivas y acreditables. Entre los supuestos reconocidos están:

Activación de alerta naranja o roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología.

Recomendaciones oficiales de no desplazarse emitidas por Protección Civil, la DGT o autoridades autonómicas o municipales.

Prohibiciones expresas de movilidad.

Carreteras cortadas, transporte público suspendido o zonas inundadas.

Situación de riesgo grave e inminente para la seguridad del trabajador.

En nivel amarillo, por norma general, no se considera suficiente para acogerse al permiso, ya que no implica una afectación generalizada de la movilidad, aunque puede haber excepciones, como las que están ocurriendo con Therese.

El permiso no se activa de forma automática, ya que el trabajador debe comunicarlo de manera rápida y justificada a la empresa, avisando por correo electrónico, WhatsApp o el canal oficial interno. También tendrás que adjuntar pruebas, como fotografías, capturas del mapa de alertas, comunicados oficiales o avisos de tráfico.

Visualización del viento en Canarias.

Por su parte, la empresa tiene la obligación de evaluar la situación y adoptar medidas preventivas. La primera opción que debe valorarse es el teletrabajo, siempre que la actividad lo permita y existan medios técnicos disponibles. De este modo, podrás conseguir estos derechos:

Cobrar el 100 % de su salario.

No pueden descontarse días de vacaciones ni obligar a recuperar horas.

No puede imponerse una sanción por la ausencia justificada.

Si la empresa lo descuenta indebidamente, puede denunciarse ante la Inspección de Trabajo.

Si el temporal dura menos de cuatro días, solo se cubrirán los días afectados. No es una bolsa acumulable ni días de libre disposición. Si, por el contrario, la situación de fuerza mayor se prolonga, la empresa puede optar por mecanismos como un ERTE por causa de fuerza mayor para suspender temporalmente contratos o reducir jornada, siempre siguiendo el procedimiento legal. En cualquier caso, el permiso está vinculado estrictamente a la duración del riesgo.

Este permiso beneficia a los trabajadores de todos sectores, aunque los considerados esenciales tendrán que desarrollar su actividad laboral con todas las garantías. Desde sanitarios hasta las fuerzas de seguridad deberán acudir a su puesto de trabajo como indique su contrato en estos casos.

Este contenido muestra la acumulación de lluvias durante los próximos días en Canarias.

Se esperan que los avisos estén activos desde hoy y durante todo el fin de semana. Por eso, los trabajadores tendrán que estar atentos a futuras actualizaciones de la AEMET. Cuando las autoridades rebajen la alerta y se restablezca la normalidad en carreteras y transporte, el trabajador debe reincorporarse en su siguiente turno.

Si no puedes ir al trabajo, no te preocupes, porque tu jefe debe tener en cuenta todas estas obligaciones en el Estatuto de los Trabajadores.