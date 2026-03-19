Las Palmas: encuentra la Gasolina 95 más barata a 1,089€ el litro este jueves

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, jueves 19 de marzo, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,199€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,219€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la isla de Lanzarote.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,089€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO de Telde, Calle Alegría 2 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,138€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,196€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,200€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy jueves 19 de marzo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 1,089€ el litro. La otra opción está en Telde, Calle Alegría 2, a 1,138€ el litro en la estación OCÉANO.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,196€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,200€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 1,199€ el litro. La segunda mejor opción está en Telde, a 1,230€ el litro en OCÉANO en Calle Alegría 2.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

La estación de PCAN ARRIETA en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Arrecife, Calle León y Castillo 194, en la estación SHELL ARRECIFE II a 1,359€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, jueves 19 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,199€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,199€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,219€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,225€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,235€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,234€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,349€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,214€ el litro, seguida por la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31 del municipio de Puerto del Rosario a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 19 de marzo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,089€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,149€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,200€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación SANTANA DOMINGUEZ ofrece la segunda mejor opción, a 1,207€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,199€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES que ofrece el gasoil a 1,259€ el litro en Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,230€ el litro. La estación FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,259€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,196€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,230€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 1,138€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,197€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/03/2026 8:05:04]