El brent sube un 3,54 % y cierra semana por encima de 112 dólares tras 21 días de guerra

El barril de petróleo brent para entrega en mayo subió un 3,54 % este viernes y finalizó la semana por encima de los 112 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres en medio de la escalada bélica en Oriente Medio, que ya cumple 21 días sin perspectivas de rebajar la tensión.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con un precio de liquidación de 112,19 dólares, lo que supone un avance de 3,84 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando acabó en 108,35 dólares.

El brent prosiguió su trayectoria alcista a lo largo de la sesión, finalizando en su pico más alto del día, puesto que los inversores reaccionaron a las informaciones que sugerían que Estados Unidos planea desplegar miles de tropas adicionales a Oriente Medio, lo que no indica señales de desescalada a corto plazo.

En este sentido, el crudo europeo finalizó la semana con ganancias de un 8,7 % y superó por primera vez desde el inicio del conflicto la barrera psicológica de los 110 dólares al cierre de una sesión, niveles que no se veían desde 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania.

Por su parte, el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este viernes en una entrevista con el diario británico 'Financial Times' que el mundo afronta "la mayor amenaza energética de la historia" por la guerra en Irán y advirtió que podría llevar hasta seis meses restablecer los flujos de petróleo y gas desde el golfo Pérsico.

El mercado continúa muy pendiente del desarrollo del conflicto, especialmente de la escalada de ataques a infraestructuras energéticas en la región, así como de la situación en el estrecho de Ormuz, un paso clave por el que normalmente transita el 20 % del flujo global de crudo, pero que está cerrado de facto por Irán desde el inicio de la guerra.

Teherán ha llevado a cabo ataques contra buques mercantes que se encuentran en el estrecho, dejando al menos siete marineros muertos y 20.000 tripulantes varados en la zona esperando a poder ser evacuados con seguridad.

En esta línea, el Reino Unido anunció este viernes que había dado permiso a Estados Unidos para usar bases militares británicas con el objetivo de "neutralizar" ataques iraníes en Ormuz. Londres, junto a una decena de países europeos y otros aliados como Canadá, Japón o Corea del Sur, emitieron ayer una declaración conjunta en la que se comprometían a llevar a cabo "esfuerzos apropiados" para asegurar un tránsito seguro por el estrecho, aunque sin entrar en detalles.