Santa Cruz de Tenerife, entre las pocas capitales donde crece la oferta de vivienda en venta en España

El mercado inmobiliario español sigue marcado por la escasez de viviendas en venta, pero Canarias aparece como una de las excepciones dentro del panorama nacional.

Según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista, el volumen de viviendas disponibles para comprar se redujo un 11% en España durante el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, el informe revela que Santa Cruz de Tenerife es una de las pocas capitales españolas donde la oferta ha aumentado, lo que sitúa al archipiélago entre los territorios con un comportamiento distinto al de la mayoría del país.

Santa Cruz de Tenerife, entre las pocas ciudades donde crece el stock

El análisis del mercado inmobiliario muestra que solo seis capitales españolas han registrado un aumento del número de viviendas en venta durante el último año.

Entre ellas se encuentra Santa Cruz de Tenerife, donde la oferta ha crecido un 2%, una evolución positiva en un contexto marcado por descensos generalizados.

La capital tinerfeña comparte esta tendencia con algunos de los mercados más dinámicos del país:

Madrid , con un aumento del 10%

, con un aumento del Málaga , también con un 10%

, también con un Valencia , con una subida del 8%

, con una subida del Sevilla , donde el stock crece un 6%

, donde el stock crece un Barcelona, con un incremento del 2%

Que Santa Cruz de Tenerife figure en este grupo reducido de capitales con crecimiento del stock resulta especialmente significativo, ya que la mayoría de ciudades españolas continúa perdiendo viviendas disponibles.

Este comportamiento puede estar relacionado con la elevada actividad inmobiliaria que vive el archipiélago, donde la demanda residencial, tanto nacional como internacional, se mantiene muy activa.

La mayoría de capitales españolas pierde viviendas en venta

A pesar de las excepciones señaladas, el informe confirma que la tendencia general del mercado inmobiliario español sigue siendo de reducción de la oferta.

En prácticamente todas las capitales de provincia el número de viviendas disponibles para comprar es inferior al registrado hace un año.

Las mayores caídas del stock se han producido en ciudades como:

Zamora , donde la oferta se ha desplomado un 46%

, donde la oferta se ha desplomado un Huesca , con una caída del 39%

, con una caída del Segovia , donde el descenso alcanza el 38%

, donde el descenso alcanza el Palencia , con una reducción del 35%

, con una reducción del Ourense , con un 34% menos de viviendas en venta

, con un Burgos, con una bajada del 32%

Estas cifras reflejan un fenómeno que se repite en gran parte del territorio: la oferta de viviendas sigue siendo limitada en comparación con la demanda existente.

Descensos importantes en muchas ciudades

Además de los casos más extremos, numerosas capitales españolas han registrado descensos importantes en el número de viviendas en venta, aunque algo más moderados.

Entre ellas se encuentran:

Melilla , con una caída del 29%

, con una caída del Oviedo , también con un 29%

, también con un Ávila , donde el descenso es del 28%

, donde el descenso es del Ceuta , con una bajada del 27%

, con una bajada del Valladolid, donde el stock cae un 26%

Incluso algunos de los mercados urbanos más relevantes han experimentado descensos destacados.

En Bilbao, por ejemplo, la oferta se ha reducido un 24%, mientras que en San Sebastián la caída ha sido del 15%.

Por su parte, Palma de Mallorca registra un descenso del 9%, y Alicante del 6%.

Canarias también destaca a nivel provincial

El comportamiento diferencial de Canarias no solo se observa en la capital tinerfeña.

El informe también analiza la evolución del mercado a nivel provincial, donde se repite una situación similar: muy pocas provincias han logrado aumentar su oferta de viviendas en venta.

En este caso, únicamente dos provincias muestran crecimiento:

Comunidad de Madrid , con un aumento del 3%

, con un aumento del Santa Cruz de Tenerife, con una subida del 2%

Esto significa que la provincia tinerfeña vuelve a situarse entre las excepciones dentro del mercado inmobiliario español, en un contexto en el que la oferta sigue disminuyendo en la mayoría del territorio.

Reducciones más moderadas en algunos mercados

Aunque la tendencia general es bajista, algunas provincias registran descensos más moderados en la oferta de viviendas.

Entre ellas destacan:

Málaga , con una caída del 3%

, con una caída del Alicante , con un descenso del 5%

, con un descenso del Cádiz , donde la oferta baja un 6%

, donde la oferta baja un Valencia , también con un 6%

, también con un Sevilla , con una reducción del 7%

, con una reducción del Cáceres, con una caída del 7%

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Estos datos reflejan que, aunque el número de viviendas disponibles sigue reduciéndose, la intensidad del descenso varía considerablemente entre territorios.