La inversión alternativa inmobiliaria gana terreno en el mercado español

En un momento en el que los inversores buscan nuevas oportunidades para diversificar sus carteras y acceder a activos con mayor potencial, el crowdlending inmobiliario se está consolidando como una alternativa cada vez más atractiva. Este modelo permite participar en la financiación de proyectos inmobiliarios mediante préstamos con condiciones previamente definidas, ofreciendo una forma eficiente y accesible de formar parte del desarrollo del sector inmobiliario.

Civislend es la plataforma líder en el sector, y su función es conectar a promotores profesionales que necesitan financiación para desarrollar sus promociones con inversores que buscan oportunidades vinculadas al sector inmobiliario sin tener que comprar ni gestionar directamente un inmueble.

El crecimiento de este modelo está estrechamente relacionado con los cambios estructurales que ha experimentado el mercado inmobiliario español en los últimos años. Tradicionalmente, los promotores dependían casi exclusivamente del crédito bancario para financiar sus proyectos. Sin embargo, el volumen de financiación concedida por los bancos a promotores inmobiliarios se redujo cerca de un 37% entre 2015 y 2022, generando un importante vacío en el acceso al capital, especialmente para pequeños y medianos promotores. Esta situación ha impulsado la aparición de modelos de financiación alternativa que, siendo complementarios a la banca, son capaces de canalizar capital privado hacia el desarrollo de nuevos proyectos.

Crecimiento del 85%

Dentro de este escenario, el crowdlending inmobiliario ha experimentado un crecimiento muy significativo. Solo en 2025, este mercado registró un incremento cercano al 85%, incorporando miles de nuevos inversores que buscan alternativas a los productos financieros tradicionales. El atractivo reside en la combinación de plazos relativamente cortos y rentabilidades que suelen situarse entre el 10% y el 13% anual, muy por encima de los niveles habituales de productos como depósitos bancarios, bonos corporativos o fondos inmobiliarios.

Civislend se ha consolidado en los últimos años como una de las plataformas más relevantes dentro de este segmento en España. Con más de nueve años de trayectoria, la compañía ha financiado más de 150 proyectos inmobiliarios y ha reembolsado más de 80 millones de euros a sus inversores. La plataforma reúne a una comunidad diversa en la que conviven inversores particulares, perfiles experimentados e incluso inversores institucionales, lo que refleja la creciente profesionalización del sector.

A partir de 250 euros

Este modelo permite participar en el sector con cantidades mucho más reducidas. En el caso de Civislend, es posible invertir desde 250 euros, lo que facilita distribuir el capital entre diferentes proyectos y construir carteras diversificadas dentro del propio sector inmobiliario.

La clave del funcionamiento de estas plataformas reside en el proceso de selección de los proyectos. Antes de publicarse para inversión, cada operación pasa por un análisis financiero, técnico y legal que evalúa la viabilidad del proyecto, la experiencia del promotor y la estructura de la operación. Solo aquellos proyectos que cumplen con criterios exigentes de análisis llegan finalmente al marketplace de inversión. Además, las operaciones suelen contar con diferentes mecanismos de garantía vinculados al proyecto financiado, como la garantía hipotecaria de primer rango, la pignoración de participaciones y/o fianzas.

El resultado es un modelo de inversión que combina accesibilidad, digitalización y exposición al mercado inmobiliario sin necesidad de adquirir un inmueble. En un contexto en el que los inversores buscan nuevas fórmulas para diversificar su patrimonio y mejorar el rendimiento de sus carteras, el crowdlending inmobiliario se está consolidando como una herramienta cada vez más relevante para los inversores, además de ser una pieza cada vez más importante en la financiación del desarrollo inmobiliario en España.

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