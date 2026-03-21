Las Palmas de Gran Canaria: la Gasolina 95 más barata está a 1,179€ el litro este sábado

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Ingenio, isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109. Allí tiene un precio de 1,239€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PETROPRIX en Ingenio, isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el precio del Gasóleo A es de 1,239€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 21 de marzo, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,257€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,257€ el litro.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,179€. La segunda opción más económica de la provincia está en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 1,179€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 21 de marzo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY, donde está a 1,179€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 1,179€ el litro en la estación PETROPRIX.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,257€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,257€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Ingenio, en la estación PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109, donde el diésel está a 1,239€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,239€ el litro en PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,279€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,279€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,359€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,359€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 21 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,239€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,265€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,265€ el litro de Gasóleo A.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,264€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,279€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,284€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2GO MUELLE CHICO en Calle Muelle Dársena Pesquera de Puerto del Rosario a 1,379€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,257€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,280€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,279€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,279€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 21 de marzo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,179€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,179€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 21 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,246€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,247€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,279€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,280€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El diésel más barato está en H2EXAGON JINAMAR, a 1,289€ el litro, situada en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,319€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/03/2026 12:14:59]