Las Palmas: encuentra la gasolinera con los precios más baratos este domingo

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 en la isla de Gran Canaria, a 1,239€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,239€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 del municipio de Ingenio.

Hoy domingo 22 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,257€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,257€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,179€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,179€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, domingo 22 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,179€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,179€.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Ingenio en AVENIDA CARLOS V, 109 tiene un precio de 1,239€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,257€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,257€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy domingo 22 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,239€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,279€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,279€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio REPSOL de Arrecife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,359€ el litro en Carretera Circunvalación km 4,5. En Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, la estación de servicio REPSOL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,265€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,265€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,284€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2GO MUELLE CHICO en Calle Muelle Dársena Pesquera de Puerto del Rosario a 1,379€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,264€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,279€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,279€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,279€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 22 de marzo, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,179€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,179€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,257€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,280€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 22 de marzo, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,246€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,247€ el litro.

El diésel más barato está en H2EXAGON JINAMAR, a 1,289€ el litro, situada en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,319€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,279€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,280€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/03/2026 8:17:42]