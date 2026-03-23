Canarias busca expandir sus ventas en Alimentaria 2026 con productos locales y ecológicos

Canarias se esfuerza para vender sus productos en el exterior. Captar nuevos clientes y expandir las ventas a nuevos mercados en el exterior es el objetivo de la presencia del Archipiélago en la feria Alimentaria 2026, que se celebra desde este lunes 23 de marzo hasta el jueves 26 en Barcelona. Las empresas canarias acuden a esta cita de la mano de Gestión del Medio Rural de Canarias, (GMR Canarias), que con la colaboración de Proexca, cuenta por primera vez con un estand propio bajo la marca Volcanic Xperiencia, que servirá de escaparate para 15 empresas del sector. Con mención especial a la producción ecológica de las Islas, con la presencia de seis productores. Pero además del espacio de GMR, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) y los cabildos de Gran Canaria y Tenerife respaldan a varias empresas en este evento eotros estandsnd.

Alimentaria 2026 está orientada a abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas canarias y a seguir posicionando el producto del Archipiélago en mercados nacionales e internacionales, también acudieron el consejero del Área de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández y la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso.

En este sentido, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó el aumento de la participación en esta feria de empresas internacionales en un 30% respecto a la edición anterior y señaló que este apoyo responde a una línea de trabajo encaminada a “acompañar a nuestras empresas en la apertura de mercados, dar visibilidad a la calidad diferenciada de las producciones de las islas y seguir reforzando la presencia del producto local en los principales escaparates profesionales del sector agroalimentario”.

El consejero de Agricultura degusta uno de los productos. / E.D.

Ubicado en la zona de Comunidades Autónomas, en el espacio GV P5 D90, el estand de GMR Canarias y Proexca ha sido concebido como un entorno de promoción y trabajo profesional, con áreas diferenciadas para atención directa a clientes, reuniones comerciales, degustaciones, exposición de producto y almacenamiento. Así se combina imagen de marca con un enfoque comercial y de exhibición de la diversidad y singularidad de las elaboraciones canarias, entre las que se encuentran: quesos, mojos, mermeladas, sales marinas, higos, plátano deshidratado y bombones de plátano, galletas, gofios, bebida de plátano, etc.

A través de este espacio participarán con mostrador propio las firmas Argodey Fortaleza, Nivarina y Labuela Flora, Grupo Ganaderos de Fuerteventura, Luma, Bodegas Platé, Panna Pomodoro, Agronatural, Bernardo’s Gourmet Products, Higos de Fasnia y Casa Efigenia. Además, se exponen los productos de Salinas de Janubio, Gofio La Molineta, Tunocanarias, Naturjube y Salinas del Carmen, a los que se sumará una selección adicional de producciones de distintas marcas que se comercializan a través de GMR Canarias.

Más presencia

De forma paralela, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) respalda económicamente la participación en la feria de seis empresas de producción ecológica del Archipiélago, que expondrán sus elaboraciones en el espacio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación dedicado a los productos ecológicos, ubicado en el pabellón 5.

En esta zona promocionarán sus productos Agualoe S.L., con chocolates y transformados de aloe; Maxofarm Acuicultura S.L., con spirulina; Proasur Cultural Management, S.L., con sal marina; Plantate S.L., con papaya y parchita; Salinas de Janubio S.L., con sal marina; y Sodepal, S.A., con una oferta vinculada a sal marina, vino, café, frutas y derivados.

Además, el sector agroalimentario canario está representado en Alimentaria a través del estand del Cabildo de Gran Canaria, ubicado en el pabellón 1 y desde el que se dan cita las marcas Gofio La Piña, Salsas Diamante, Cumba, Tirma, Productos Trabel, Aperitivos Snack (Isola), Emicela, Bandama, Dismepe, Ahembo (Clipper), Arehucas, Rodrigonsa, Lambda, Chorizo Terorero, Kalise y Quesos Flor de Valsequillo.

El Cabildo de Tenerife también participa en este salón internacional con un espacio en el Pabellón 6 junto a las empresas Harinalia, Vara del Rey, Libby’s, Jualex-Dulzán, Doña Laura, Uniconf, Protisa y Argodey.

Con esta presencia conjunta, Canarias acude a Alimentaria 2026 con una representación diversa de su sector primario y agroalimentario, proyectando una imagen de su producto local basada en la calidad, la singularidad, la apuesta por la sostenibilidad y la innovación, sin perder de vista la esencia del origen.

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Salón internacional

Alimentaria celebra su 50º aniversario con un espacio expositivo de 100.000 metros cuadrados distribuidos en siete pabellones y con 3.300 empresas participantes según datos de la organización, que destaca el incremento, en un 30% respecto a la pasada edición, de empresas participantes fuera de España