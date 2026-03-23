¿Me puedo desgravar el seguro del coche en la Declaración de la Renta? Hacienda aclara los requisitos que deben cumplir los contribuyentes canarios

Muchos contribuyentes canarios se preguntan si el seguro del coche puede deducirse en la Declaración de la Renta. Se trata de uno de los gastos fijos más habituales en muchos hogares, aunque no todos los conductores pueden desgravar este importe. Por eso, conviene conocer qué requisitos exige Hacienda para poder aplicar esta deducción y en qué casos está permitida.

Los particulares no pueden desgravar el seguro del coche, aunque existe una manera para hacerlo, aplicable únicamente a los trabajadores por cuenta propia.

Un gasto personal que no desgrava salvo que seas autónomo

Para la mayoría de contribuyentes el seguro del coche es considerado un gasto privado. Aunque el vehículo se utilice para desplazarse al trabajo, Hacienda no lo contempla como deducible. Esto significa que ningún asalariado puede incluir el seguro del coche en su declaración de la Renta, ya que no existe ninguna casilla ni mecanismo legal que lo permita.

Sin embargo, el escenario cambia por completo cuando se trata de autónomos. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, Hacienda sí permite deducir este gasto, pero cumpliendo unas condiciones concretas. No basta con usar el coche para trabajar, es necesario demostrar que el uso es exclusivamente profesional.

Para poder aplicar esta deducción en el IRPF, se deben cumplir cuatro requisitos fundamentales:

Uso exclusivo del vehículo (100%) : el coche debe destinarse únicamente a la actividad profesional. El uso personal, aunque sea puntual, invalida la deducción.

: el coche debe destinarse únicamente a la actividad profesional. El uso personal, aunque sea puntual, invalida la deducción. Documentación justificativa : es imprescindible disponer de la póliza del seguro a nombre del autónomo y los justificantes de pago.

: es imprescindible disponer de la póliza del seguro a nombre del autónomo y los justificantes de pago. Registro contable : el vehículo debe estar incluido en el Libro Registro de Bienes de Inversión .

: el vehículo debe estar incluido en el . Relación directa con la actividad: el uso del coche debe ser necesario para generar ingresos.

Este último punto es clave, porque no es lo mismo ser un repartidor que trabajar desde casa. En el primer caso, Hacienda entiende el uso del vehículo; en el segundo, puede cuestionarlo y multarlo si se deduce mal.

Profesiones con más facilidad para deducirlo

Existen determinados perfiles en los que la Agencia Tributaria suele aceptar sin demasiadas dudas el uso exclusivo del vehículo. Entre ellos destacan:

Transportistas y repartidores

Taxistas y conductores VTC

Agentes comerciales colegiados

Profesores de autoescuela

Servicios de vigilancia

En estos casos, es más sencillo justificar que el coche forma parte esencial de la actividad económica. Para los autónomos que cumplen todos los requisitos, el proceso para deducir el seguro pasa por varios pasos clave a lo largo del año fiscal:

Primero, es necesario registrar el vehículo como activo del negocio , incluyendo su valor y fecha de adquisición en el Libro de Bienes de Inversión.

, incluyendo su valor y fecha de adquisición en el Libro de Bienes de Inversión. Segundo, cada pago del seguro debe anotarse en el Libro Registro de Gastos, dentro de la categoría de 'primas de seguros'. Es importante conservar tanto la póliza como los justificantes bancarios.

Un aspecto importante que muchos desconocen es que el seguro del coche no lleva IVA, por lo que no se incluye en los modelos trimestrales (modelo 303). Su efecto se aplica únicamente en el IRPF.

Estas son las normas para deducirte el seguro de tu coche / Archivo

Finalmente, en la Declaración de la Renta (modelo 100), el importe total anual del seguro se incluye como gasto deducible dentro de los rendimientos de actividades económicas, reduciendo así el beneficio neto y, en consecuencia, los impuestos a pagar.

El riesgo de deducirlo sin cumplir los requisitos

Uno de los errores más frecuentes entre autónomos es intentar deducir el seguro del coche sin cumplir la condición de uso exclusivo. Hacienda es especialmente estricta en este punto y en caso de inspección puede exigir pruebas como:

Tener un segundo vehículo para uso personal.

Llevar un registro detallado de kilometraje.

Disponer de rotulación profesional en el coche.

Justificar el estacionamiento en un lugar vinculado a la actividad.

Si no se puede demostrar el uso exclusivo, las consecuencias pueden ser importantes:

Regularización de la declaración, devolviendo el dinero deducido.

Sanciones desde el 50% del importe.

Pago de intereses de demora.

Cuando se cumple la regla del uso exclusivo, el seguro no es el único gasto deducible. También pueden incluirse:

Combustible

Reparaciones y mantenimiento

Impuesto de circulación e ITV

Peajes y aparcamientos

Amortización del vehículo

Esto convierte al coche en un elemento fiscal relevante, pero también en uno de los más vigilados por la Agencia Tributaria.