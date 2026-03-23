Pedro Sánchez lo hace oficial: el combustible bajará en canarias gracias a estas nuevas medidas publicadas en el BOE

El Gobierno de España ya ha empezado a actuar para contener la inflación derivada de la crisis en Oriente Medio. Los consumidores canarios comenzaban a notar el encarecimiento de numerosos productos, especialmente de los combustibles, cuyo precio se sitúa en el centro de la preocupación. En este contexto, uno de los aspectos más relevantes del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, es el que afecta al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicado a los carburantes.

La tensión geopolítica en Oriente Medio sacude los mercados energéticos. El precio del petróleo, en plena escalada durante las últimas semanas, tiene muchas consecuencias. El barril de Brent, referencia en Europa, ha vivido una auténtica montaña rusa, llegando a superar los 114 dólares antes de caer bruscamente hasta el entorno de los 100-103 dólares. Un movimiento marcado por la incertidumbre internacional y el riesgo real de interrupciones en el suministro global.

Precio del barril de brent en este 2026 / La Provincia

Por eso, desde el Ejecutivo se ha activado un paquete de medidas para amortiguar el impacto, con especial atención a las islas, donde el coste energético tiene un efecto más directo en la economía.

España combate la subida del precio del petróleo

El origen de esta volatilidad está en el conflicto entre potencias internacionales en Oriente Medio. La posibilidad de que Irán bloquee el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, ha disparado el miedo en los mercados. Este escenario ha provocado:

Un encarecimiento del petróleo de más del 35% en lo que va de 2026

Picos de precios no vistos en meses

Una alta incertidumbre sobre el suministro global

En este escenario, Canarias y el resto de España son territorios sensibles ante el encarecimiento del combustible.

El Gobierno central aplica a Canarias medidas especiales ante la escalada de precios

La condición de sistema no peninsular implica mayores costes estructurales en energía y transporte. Por ello, el Gobierno ha incluido medidas específicas dentro del último paquete económico para evitar un impacto desproporcionado en el archipiélago. Entre las principales actuaciones destacan:

Ayudas directas al transporte (taxis, autobuses, mercancías)

(taxis, autobuses, mercancías) Refuerzo del sistema para garantizar precios similares a la Península

Apoyo al transporte marítimo interinsular

Compensación de sobrecostes energéticos a través de los Presupuestos del Estado

Estas medidas buscan evitar que la subida del petróleo se traduzca en un encarecimiento inmediato del combustible para consumidores y empresas.

Este sistema fiscal propio de Canarias hace que, a diferencia del resto de España, en el archipiélago no aplica IVA, sino el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Además, también existe el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo, al que se le han aplicado estas medidas:

Devoluciones parciales del impuesto sobre el gasóleo agrícola

Nuevas ayudas vinculadas al consumo de combustible en explotaciones agrarias

Pagos directos a través de los mecanismos de devolución fiscal

Estas iniciativas buscan aliviar el impacto de la subida del combustible en sectores estratégicos para la economía canaria.

Las ayudas no solo se centran en el consumidor final. El Ejecutivo ha puesto el foco en actividades especialmente expuestas al coste del combustible. Entre los beneficiarios destacan:

Transportistas y empresas logísticas

Taxistas y transporte público

Agricultores y ganaderos

Servicios marítimos interinsulares

En muchos casos, las ayudas se calculan en función del consumo de combustible o del tipo de vehículo, con cuantías específicas adaptadas a cada actividad.

Desde la patronal y los sindicatos se exige ahora al gobierno canario que se tomen más medidas que beneficien tanto a los consumidores como a las empresas, en paralelo a las aprobadas a nivel estatal.

A corto plazo, todo dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio. Si las tensiones se reducen, los precios podrían estabilizarse e incluso bajar en los próximos meses. Pero si la crisis se agrava, el encarecimiento del combustible podría intensificarse.

Mientras tanto, medidas como las adoptadas para Canarias buscan ganar tiempo, proteger a los sectores más vulnerables y proteger a los ciudadanos en un escenario que sigue siendo altamente incierto.