Hacienda lo confirma: los trabajadores canarios podrán ahorrar hasta 340 euros en la Declaración de la Renta con esta deducción

La campaña de la Renta 2026 arrancará en unos días y muchos contribuyentes canarios aún desconocen buena parte de las deducciones que podrán aplicarse este año. Por eso, es fundamental revisar todas las ventajas fiscales disponibles, especialmente algunas como esta, que permitirá a algunos trabajadores ahorrarse hasta 340 euros en la declaración, una rebaja que puede marcar la diferencia en el resultado final.

Esta es una de las novedades más importantes de este año. La deducción de hasta 340 euros está dirigida a trabajadores con ingresos bajos. Oficialmente, se llama: deducción por obtención de rendimientos del trabajo, una medida aprobada recientemente que ya está generando interés entre los contribuyentes.

Lucía Feijoo Viera

Este beneficio real supone un ahorro directo en el IRPF. Sin embargo, no todos los contribuyentes saben si tienen derecho a aplicarlo ni cómo comprobarlo correctamente en su borrador.

Una rebaja fiscal para proteger a los salarios más bajos

Esta deducción nace con un objetivo de evitar que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) termine perjudicando a quienes menos ganan. En los últimos años, el incremento del SMI ha elevado los ingresos de muchos trabajadores, pero también ha provocado que algunos pasen a tributar más en el IRPF.

Los contribuyentes canarios deben conocer esta importante deducción para la Renta 2025 / Concentrated caucasian middle-aged mature businesswoman ceo boss typing on laptop, working at office desk with documents, searching surfing web online

Esta deducción actúa como una rebaja directa en los impuestos, reduciendo lo que el contribuyente debe pagar o aumentando la devolución.

Requisitos clave para aplicar la deducción en la Declaración de la Renta

No todos los contribuyentes pueden acceder a esta ayuda. Hacienda ha fijado unos límites muy concretos para garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan.

Así es la nueva deducción de la Agencia Tributaria / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

Es imprescindible que los ingresos del trabajo sean inferiores a 18.276 euros brutos anuales y que no existan rentas distintas de las del trabajo superiores a 6.500 euros. Este límite es estricto, por lo que superarlo implica perder completamente la deducción.

El tope en los ingresos adicionales incluye alquileres, inversiones, intereses bancarios o actividades económicas. El doble filtro busca centrar el beneficio en trabajadores con bajos ingresos y sin otras fuentes relevantes de riqueza.

La reducción no es igual para todos los trabajadores

La cuantía de la deducción depende directamente del nivel de ingresos. No todos los beneficiarios recibirán el importe máximo. Aquellos trabajadores que hayan ganado hasta el entorno del SMI, hasta 16.576 euros anuales, podrán aplicar la deducción completa de 340 euros.

Sin embargo, a partir de esa cifra y hasta el límite, la ayuda se reduce progresivamente. Por ejemplo, un contribuyente con ingresos de 17.000 euros tendría derecho a unos 255 euros, según el cálculo establecido por Hacienda. A medida que el salario se acerca al límite máximo, la deducción disminuye hasta desaparecer por completo.

Si cobras entre 16.576 euros y 18.276 euros anuales se aplicará esta fórmula: 340 – [0,2 x (RIT* – 16.576 anuales)] siendo RIT los Rendimientos íntegros del trabajo.

En la mayoría de los casos, la Agencia Tributaria incluye este tipo de beneficios en el borrador, ya que dispone de los datos salariales del contribuyente. Sin embargo, al tratarse de una medida nueva, los expertos recomiendan no confirmar el borrador sin revisarlo en detalle.

La deducción aparece reflejada en la casilla 0414, dentro del apartado de deducciones estatales. Si no aparece o figura en cero, podría ser necesario revisarla manualmente o corregir los datos.

Este paso es especialmente importante porque, aunque el sistema suele funcionar correctamente, cualquier error puede suponer perder hasta 340 euros sin darse cuenta.