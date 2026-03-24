Las medidas de Sánchez dejan sola a Canarias en la escalada de la gasolina

Cualquier conductor que haya ido a repostar desde el pasado domingo su vehículo a una estación de servicio del Archipiélago habrá podido darse cuenta de que el precio de los carburantes prosigue su escalada. Pero, no solo no ha bajado tras la entrada en vigor del plan anticrisis aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino que, incluso, ha subido algunos céntimos. Y todo esto, mientras en la Península los precios han caído de un día para otro entre 16 y 20 céntimos por litro. ¿Cómo es posible? Porque el plan activado por el Ejecutivo nacional –basado principalmente en rebajas fiscales de tributos que no se aplican en Canarias– vuelve a olvidar la singularidad de esta región y tendrá un escasísimo efecto en el bolsillo de las familias canarias.

El Ejecutivo central anunció la pasada semana una batería de medidas para tratar de contrarrestar el efecto que el incremento del precio del crudo derivado de la guerra en Irán está teniendo en las economías domésticas de todo el país. Una de sus medidas estrella es la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre los carburantes. Hasta ahora, la gasolina o el diésel estaban grabados con un 21% –el tipo general del IVA– y a partir del pasado domingo se ha recortado hasta el 10%. Una rebaja sustancial deonce puntos, que se notó de forma inmediata en los precios de las gasolineras de todo el territorio peninsular y el archipiélago balear. De media, el sábado en España la Sin Plomo 95 costaba 1,81 euros el litro y un día después se cobraba a 1,61 euros, un descenso de 20 céntimos en apenas 24 horas. El gasóleo se pagaba a 1,96 euros el sábado y a 1,80 el domingo, una rebaja de 16 céntimos.

Pero, ¿por qué no se ha notado esta misma rebaja en Canarias? Sencillamente, porque en el Archipiélago no rige el IVA, sino el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), cuyo tipo general no es del 21%, sino del 7%, para compensar a las Islas por su fragmentación y lejanía del continente. Es decir, que el alivio fiscal aplicado por el Gobierno de Sánchez, supuestamente para mitigar el impacto del ascenso de los precios en las familias del conjunto del país, tiene nula incidencia en Canarias. El Ejecutivo ha optado por actuar de manera diferente a la anterior crisis inflacionista, cuando bonificó de forma directa 20 céntimos por litro a los conductores en todo el país. Un plan anticrisis que se centra en un alivio fiscal y que no tiene en cuenta que no en todo el territorio nacional se aplica el mismo tributo queda cojo en el Archipiélago. Algo que ya han criticado de forma unánime el Gobierno canario y los agentes sociales de las Islas. Una administración regional que ya prepara su propio plan anticrisis para tratar de compensar, al menos algo, esa falta de equiparación que ha resultado del plan de Sánchez.

IGIC cero

El Gobierno regional –conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)– quiere aplicar el IGIC cero a los carburantes, en lugar del tipo general del 7% actual. Una medida que forma parte de un escudo anticrisis –que plantea también una bonificación del 99,9% de los carburantes a los transportistas o deducciones en el tramo autonómico del IRPF– para el que el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo ha reclamado al Ministerio de Hacienda que se flexibilice la regla de gasto. Precisamente, para que la comunidad no la incumpla en la búsqueda de compensar la desigualdad en la que se ha quedado Canarias.

Sin embargo, lo cierto es que si llega a aplicarse el IGIC cero en los combustibles, los canarios tampoco lo notarán demasiado en el precio final que pagan una vez repostan sus vehículos. O, al menos, no de una forma tan notable como lo han hecho sus homólogos en la Península. ¿Por qué? Porque los canarios ya soportan un menor peso impositivo de facto y la rebaja nunca podrá ser tan notable como la que se ha aplicado en el resto de España. El plan anticrisis de Pedro Sánchez ha reducido once puntos la presión fiscal sobre los carburantes. Aunque el Gobierno canario lleve el IGIC al tipo cero en los combustibles, el descenso sería de tan solo de siete puntos, con lo que la bajada de los precios no será tan importante como la que se registró entre el pasado sábado y domingo en la Península.

Por eso, el margen de maniobra que tiene el Gobierno regional para actuar en el plan regional anticrisis contra el alza de la gasolina es limitado. Y, por eso, es más grave si cabe que el Ejecutivo nacional se haya olvidado de compensar a Canarias de alguna manera en sus medidas contra los efectos de la escalada de precios por el conflicto en Oriente Próximo. Quizá podría bonificarse el precio en una medida equivalente a la rebaja del IVA, para que las familias canarias pudieran beneficiarse de un descuento similar al del resto del país o aplicar algún tipo de ayuda extra en el Archipiélago que sirviera, igualmente, para equiparar los niveles de ayuda.

Pero, por desgracia, esta no es la primera vez que Canarias queda olvidada en la aplicación de medidas que buscan paliar el daño en el bolsillo de los ciudadanos motivado por el aumento de precios por la presión energética. En 2022, el Gobierno central anunció la gratuidad de los viajes en Cercanías, Rodalies y Media Distancia operados por Renfe, para facilitar la movilidad. Medida que, de nuevo, no tenía ninguna aplicación en Canarias, donde no existe este medio de transporte. Al Archipiélago le tocó, como tantas veces, pelear en Madrid para conseguir una gratuidad en las guaguas, que se mantiene hasta hoy para los viajeros frecuentes con el apoyo de las administraciones locales.