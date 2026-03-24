Ya es oficial: los funcionarios canarios trabajarán menos horas a la semana y cobrarán lo mismo a partir de abril

Los funcionarios canarios celebran que por fin, podrán disfrutar de la nueva jornada laboral de 35 horas semanales. Se trata de una de las promesas más esperadas por el sector público, reclamada desde hace años. Según han anunciado varios medios, el departamento de Óscar López firmará un acuerdo que hará que a partir de abril, el horario y las nuevas condiciones de trabajo de los empleados públicos quedarán configurados de esta manera.

La jornada laboral en la Administración General del Estado sufrirá un giro de 180 grados, porque tras años de negociación y presión sindical, el Ejecutivo prevé cerrar esta semana el acuerdo, que permitirá implantar, desde abril, la semana laboral de 35 horas para los funcionarios estatales.

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El cambio tendrá impacto directo en la organización diaria del trabajo público y en la atención al ciudadano. Hasta ahora, la referencia en la administración central eran las 37,5 horas semanales,pero con la nueva regulación, ese umbral baja a 35 horas, lo que supone recortar media hora de trabajo cada día sin que ello afecte al salario. Es decir, estarán menos tiempo en la oficina, pero con la misma nómina a final de mes.

¿Qué cambia en el día a día de los funcionarios?

Cuando entre en vigor la nueva jornada laboral para los funcionarios, las jornadas diarias serán siete horas. En muchos casos, esto permitirá salir antes del trabajo o flexibilizar la entrada, dependiendo de la organización interna de cada organismo.

Según los sindicatos, el cambio busca mejorar la conciliación y equiparar a los empleados del Estado con los de muchas comunidades autónomas que ya aplicaban este modelo desde hace años, como es el caso de Canarias, donde ya era una realidad consolidada.

Además, el acuerdo incluye que no habrá reducción salarial. Esto convierte la medida en una de las más relevantes en términos laborales dentro del sector público en los últimos años.

¿A quién afecta la reducción horaria?

El alcance se centra en los trabajadores de la Administración General del Estado, un colectivo que ronda los 250.000 empleados. Aquí se incluyen ministerios, organismos públicos, delegaciones del Gobierno o personal destinado en el extranjero.

Sin embargo, no todos los funcionarios entran en este nuevo horario semanal. Quedan fuera, al menos de momento, los colectivos con jornadas especiales o sistemas de turnos propios, como fuerzas de seguridad, militares o personal de prisiones. También están en revisión los casos del personal sanitario y docente en Ceuta y Melilla, cuya situación depende directamente del Estado.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López atiende a los medios / Álex Zea - Europa Press

Por eso, los sindicatos reclaman que la reducción se adapte también a estos profesionales.

Más empleo público para evitar colapsos

Uno de los efectos indirectos de trabajar menos horas es la necesidad de reforzar plantillas. Para evitar retrasos en trámites o saturación en oficinas clave, como Seguridad Social o servicios el SEPE, el Gobierno prepara una nueva Oferta de Empleo Público. De este modo, se pretende compensar la reducción horaria sin deteriorar la calidad del servicio.

También se reactivará la jubilación parcial en el sector público, una opción que había quedado prácticamente bloqueada. Esto permitirá a los funcionarios reducir progresivamente su jornada en los últimos años de vida laboral, incluso hasta un 75%, facilitando una transición más flexible hacia la jubilación completa.

La implantación de la jornada de 35 horas supone algo más que trabajar menos. Marca un cambio en el modelo laboral del sector público, con implicaciones en productividad, organización interna y equilibrio entre vida personal y profesional.