Hacienda lo confirma: más de 2.000 euros de ahorro en la Renta para padres y madres canarios que cuidan solos de sus hijos
Las familias monoparentales en España cuentan con un conjunto de ayudas públicas y beneficios fiscales que pueden suponer un importante alivio económico cada año
Las familias monoparentales y monomarentales de Canarias cuentan con ayudas públicas y ventajas fiscales para afrontar el cuidado de sus hijos. El Gobierno ofrece distintas medidas dirigidas a estos hogares, que en muchos casos deben sostener solos todos los gastos y no siempre disponen de recursos suficientes para la manutención de los menores. Por ello, tanto la Seguridad Social como Hacienda contemplan incentivos y beneficios fiscales pensados para aliviar la situación económica de estas familias y proteger el bienestar de los hijos.
Entre las prestaciones de la Seguridad Social y las deducciones de Hacienda, un hogar con un solo progenitor puede acceder a ingresos adicionales y rebajas fiscales que, en muchos casos, superan los 3.000 euros anuales. Estas medidas no son excluyentes entre sí, lo que permite a muchas familias beneficiarse de varias al mismo tiempo.
Esto es de gran ayuda, porque criar en solitario implica asumir todos los gastos y responsabilidades. Por ello, tanto la Seguridad Social como la Agencia Tributaria han reforzado en los últimos años las ayudas dirigidas a este tipo de hogares, combinando prestaciones directas con incentivos fiscales en la declaración de la renta.
El Ingreso Mínimo Vital para estas familias
Una de las principales ayudas es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación que garantiza unos ingresos mínimos. En el caso de familias monoparentales, esta ayuda incluye un incremento del 22% en la cuantía garantizada. Esto significa que un adulto con un menor puede superar los 954 euros mensuales y con dos menores, la cifra asciende a unos 1.174 euros al mes.
A esto se suma el Complemento de Ayuda a la Infancia, que añade una cantidad mensual por cada hijo:
- Hasta 115 euros al mes para menores de 3 años
- Unos 80,50 euros entre 3 y 6 años
- Cerca de 57,50 euros hasta los 18 años
Este complemento puede solicitarse incluso si no se cumple completamente el requisito del IMV, lo que amplía el número de beneficiarios.
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Deducciones en la Renta: hasta 2.400 euros (o más)
El otro gran bloque de ayudas llega a través de Hacienda, en forma de deducciones en el IRPF. Las familias monoparentales pueden acceder a varias ventajas fiscales acumulables que ofrece la Agencia Tributaria a nivel estatal:
- Deducción por familia monoparental con dos hijos: Hasta 1.200 euros anuales. Posibilidad de cobro anticipado de 100 euros al mes
- Deducción por maternidad (o paternidad con custodia): Otros 1.200 euros al año por hijo menor de 3 años. También con abono mensual anticipado
- Gastos de guardería: Hasta 1.000 euros adicionales al año
En conjunto, estas deducciones pueden alcanzar o incluso superar los 2.400 euros anuales, dependiendo del caso.
Menos impuestos con reducciones
Además de las deducciones directas, existen ventajas que reducen la base imponible y hacen que se paguen menos impuestos:
- Reducción por tributación conjunta: hasta 3.400 euros
- Mínimo por descendientes: 2.400 € por el primer hijo y 2.700 € por el segundo
- Incrementos mayores a partir del tercero más otros 2.800 € extra si el menor tiene menos de 3 años
Estas cantidades no se cobran directamente, pero reducen de forma notable lo que se paga a Hacienda.
Canarias ofrece deducciones extra que muchos no aprovechan
En Canarias, las ayudas autonómicas aumentan aún más el ahorro fiscal. Entre las más destacadas están:
- 133 euros por familia monoparental
- Hasta 740 euros por alquiler de vivienda
- Deducciones por nacimiento de hijos (desde 265 €)
- Beneficios por gastos escolares, guardería o estudios
- Hasta 500 euros por contratar ayuda doméstica
Además, se pueden deducir gastos sanitarios como dentista o gafas, algo poco habitual en otras regiones.
Uno de los principales problemas es que muchas de estas deducciones no se aplican automáticamente en el borrador de la renta. Es el contribuyente quien debe revisar y completar las casillas correspondientes. Por eso, los expertos recomiendan no confirmar el borrador sin revisarlo en detalle, especialmente en el apartado de deducciones autonómicas.
Entre ayudas directas como el IMV y ventajas fiscales en la renta, las familias monoparentales pueden acceder a un importante respaldo económico. En muchos casos, la combinación de estas medidas supone un ingreso extra o ahorro fiscal de varios miles de euros al año.
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