Hacienda lo hace oficial: si perteneces a una cofradía o hermandad de Semana Santa, la Agencia Tributaria permite desgravar las cuotas en la Declaración de la Renta

El olor a incienso, el sonido de las marchas y el sabor de las torrijas anuncian que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina, pero también está próxima otra cita clave, la campaña de la Renta 2026. En apenas dos semanas, Hacienda abrirá el plazo para presentar la declaración anual, y muchos contribuyentes desconocen que su vinculación con la Semana Santa también tiene ventajas fiscales, porque el pago de las cuotas a hermandades y cofradías da derecho a una deducción, lo que permite ahorrar dinero en la Declaración de la Renta.

Hacienda consideran a las cuotas o inscripciones en estas asociaciones religiosas como un donativo, siempre que la entidad esté correctamente registrada y acogida a la normativa fiscal. Para que esto sea posible, la hermandad debe cumplir varios requisitos: contar con CIF propio, estar inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y, sobre todo, estar acogida a la Ley 49/2002, conocida como Ley de Mecenazgo.

Las hermandades de Semana Santa permiten que te desgraves dinero en la Renta / Julio Muñoz / EFE

Además, debe destinar la mayor parte de sus ingresos a fines de interés general, como actividades sociales, caridad o conservación del patrimonio. Al igual que ocurre con las cofradías, la Agencia Tributaria tiene registrada en su página web una lista con asociaciones y organismos que dan derecho a la ventaja fiscal.

¿Cuánto dinero se puede deducir por el pago de cuotas en Semana Santa?

Los porcentajes actuales hacen que esta ventaja sea muy útil e interesante. Desde los últimos cambios fiscales, la deducción funciona por tramos:

El contribuyente puede recuperar el 80% de los primeros 250 euros aportados durante el año.

aportados durante el año. El porcentaje baja al 40% partir de esa cantidad.

Sube al 45% si se mantiene la aportación durante varios años consecutivos a la misma entidad.

Esto significa que, en muchos casos, una cuota anual relativamente baja puede suponer una devolución importante en la renta. Por ejemplo, una aportación de 60 euros puede traducirse en una devolución de 48 euros, por lo que 'pagaría' solo 12 euros de cuota anual.

Algunos pagos que quedan fuera

Sin embargo, no todos los gastos relacionados con la Semana Santa permiten aplicar esta deducción. Hacienda es clara que solo desgravan los donativos puros, es decir, aquellos en los que no existe una contraprestación. Quedan fuera, por ejemplo, los pagos por sillas o palcos, la compra de túnicas o cualquier otro gasto que implique adquirir un bien o servicio.

Uno de los casos más controvertidos es el de la papeleta de sitio, que se paga en muchas hermandades independientemente de la cuota anual. Esto es como coger un lugar dentro de la procesión que te da derecho a participar de ella. Aunque algunas cofradías la incluyen como donativo, el criterio general de la Agencia Tributaria es que no es deducible.

¿Cómo se aplica la deducción en la Declaración de la Renta?

Para poder beneficiarse de esta ventaja fiscal, hay un paso fundamental que debes hacer. La hermandad tiene que haber comunicado correctamente los datos a Hacienda.

Las entidades religiosas deben presentar cada año el modelo correspondiente con el detalle de las aportaciones realizadas por sus miembros. Si todo está en regla, la deducción aparecerá automáticamente en el borrador de la renta.

Así puedes pedir la deducción en la Agencia Tributaria / Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

En caso contrario, el contribuyente puede añadirla manualmente, aunque deberá contar con un certificado de donaciones emitido por la cofradía para justificarla ante una posible revisión.

Pese a su importancia, esta deducción sigue siendo una gran desconocida. Cada año, miles de contribuyentes cofrades no la aplican por falta de información o por no revisar en detalle su borrador.

Así que entre torrija y tambor, no dejes pasar esta deducción.