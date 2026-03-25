Merlin lanza una ampliación de capital de más de 750 millones para financiar su nuevo plan de centros de datos

La socimi Merlin Properties ha lanzado una ampliación de capital de 700 millones de euros —el 10% de su capital— para financiar su nuevo plan de inversiones en centros de datos ('data centers' en el argot especializado). Banco Santander y Nortia Capital, máximos accionistas, con el 24,7% y el 8,2%, respectivamente, respaldarán la operación.

La compañía cotizada en el Ibex-35 aspira a ampliar capital en 56,27 nuevas acciones ordinarias. Al precio de cotización de este miércoles, última jornada antes del anuncio, el valor total de estos títulos alcanzaría los 767 millones de euros, aunque previsiblemente se cerrará con algún tipo de descuento.

La operación se articulará a través de un proceso de colocación acelerada, que comenzará este mismo martes. Participan como entidades coordinadoras globales Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley, mientras BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole CIB y Société Générale actúan como co-entidades coordinadoras. Por último, Barclays, Bank of America, Citi, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo, UBS y Van Lanschot Kempen trabajan como entidades colocadoras.

Financiar el nuevo plan de centros de datos

Los ingresos obtenidos de la operación se utilizarán para financiar la tercera fase del plan de centros de datos de Merlin Properties, que contempla la puesta en marcha de activos con una potencia acumulada de 412 megavatios (MW). La socimi prevé destinar 4.470 millones de euros hasta 2030 para esta nueva fase, depsués de haber invertido 614 y 2.756 millones de euros en la primera y en la segunda, respectivamente.

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Este tercer plan contampla la ampliación de los 'data centers' de Merlin Properties en Bilbao y Lisboa en 162 MW y 100 MW, respectivamente, además de la construcción de un nuevo activo en Zaragoza de 150 MW. Una vez ejecutado, la empresa ha proyactado unos ingresos estabilizados de su división de dentros de datos de más de 1.000 millones de euros a partir de 2032.