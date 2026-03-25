Pedro Sánchez lo confirma: el Gobierno fija el precio máximo del butano en Canarias y no podrá venderse más caro

Los consumidores canarios han recibido con alivio la decisión del Gobierno de fijar un tope al precio del butano, para que este combustible no pueda superar una determinada cuantía. La medida forma parte del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado dentro del plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio, y busca contener el impacto de la subida de los precios de la energía en los hogares.

La escalada de tensión en Oriente Medio ya se nota en la vida diaria de millones de familias. La última revisión del precio del butano, que fue hace apenas unos días, ha dejado la bombona de 12,5 kg en 16,35 euros, con una subida cercana al 5%, el máximo permitido por ley. Detrás de este incremento hay una cadena de factores internacionales que terminan trasladándose directamente al consumidor final.

Evolución del precio del butano / La Provincia

Precisamente, el Gobierno ya se vio obligado en 2022 a fijar un tope máximo de fluctuación del 5%, cuando la invasión de Ucrania encareció el valor del gas.

Un conflicto lejano que impacta en casa

Aunque el foco del conflicto está a miles de kilómetros, sus consecuencias son inmediatas. El principal detonante es la situación en el Estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula alrededor del 20% del petróleo mundial. Los ataques a buques, el bloqueo parcial de rutas y la tensión militar han reducido el flujo de crudo y gas. Esto ha provocado una subida del precio del barril de Brent, que ya se mueve en torno a los 100-110 dólares, encareciendo toda la cadena energética.

Lucía Feijoo Viera

A esto se suman los ataques a infraestructuras clave, como grandes yacimientos de gas o refinerías en la región, que han limitado aún más la producción. El coste del transporte marítimo se ha disparado por el aumento del riesgo, elevando los seguros y los fletes.

El Gobierno congela el precio del butano

Una de las medidas más importantes que ha tomado el Ejecutivo es congelar el precio del Butano en su valor actual. Aunque este Plan Integral de marzo de 2026 establece las bajadas de impuestos como el IVA, el Gobierno ha decidido fijar el precio en 16,35 euros se ejecuta a través de la combinación de este decreto con la Resolución de la Dirección General de Política Energética (publicada también este mes), que es la que pone el número exacto a la bombona.

DIRECTO | Declaración de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario / Sara Fernández

Las familias que lo usan para ducharse o cocinar agradecen la medida, porque el impacto es especialmente visible en el butano, ya que depende directamente del petróleo y del gas natural. Aproximadamente un 40% procede del refinado del crudo y un 60% del procesamiento del gas.

Esto provoca un efecto dominó: si suben ambas materias primas, también lo hace el coste de producción del gas licuado de petróleo (GLP).

El plan del Gobierno para frenar la escalada

Ante esta situación, el Gobierno ha activado el Plan Integral de Respuesta a la crisis energética, con una movilización de 5.000 millones de euros para contener el impacto. Entre las medidas más relevantes destacan:

Rebajas fiscales y alivio directo: Se ha aprobado una reducción del IVA de los combustibles, incluido el GLP, del 21% al 10% (en Canarias se espera que se reduzca el IGIC o el impuesto a los combustibles), además de recortes en otros impuestos energéticos. También se reduce el impuesto sobre la electricidad y se aplican incentivos fiscales para rebajar el coste final.

Se ha aprobado una reducción del IVA de los combustibles, incluido el GLP, del 21% al 10% (en Canarias se espera que se reduzca el IGIC o el impuesto a los combustibles), además de recortes en otros impuestos energéticos. También se reduce el impuesto sobre la electricidad y se aplican incentivos fiscales para rebajar el coste final. Protección a consumidores vulnerables: El plan refuerza el bono social eléctrico y térmico, aumenta las ayudas mínimas y prohíbe cortar suministros esenciales a los hogares más vulnerables. Estas medidas buscan evitar situaciones de pobreza energética en plena subida de precios.

El plan refuerza el bono social eléctrico y térmico, aumenta las ayudas mínimas y prohíbe cortar suministros esenciales a los hogares más vulnerables. Estas medidas buscan evitar situaciones de pobreza energética en plena subida de precios. Ayudas a sectores clave: Transportistas, agricultores y pescadores recibirán ayudas directas para compensar el encarecimiento del combustible, evitando que el aumento de costes se traslade aún más a la cesta de la compra.

Transportistas, agricultores y pescadores recibirán ayudas directas para compensar el encarecimiento del combustible, evitando que el aumento de costes se traslade aún más a la cesta de la compra. Control del mercado: Se intensifica la supervisión de precios energéticos. Las empresas deberán informar de sus costes y márgenes, mientras que la CNMC analizará el funcionamiento del mercado para detectar posibles abusos.

Se intensifica la supervisión de precios energéticos. Las empresas deberán informar de sus costes y márgenes, mientras que la CNMC analizará el funcionamiento del mercado para detectar posibles abusos. Apuesta por energías alternativas: A medio plazo, el plan impulsa las energías renovables, la electrificación y el almacenamiento energético, con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo y del gas.

Más allá de cifras y medidas, la realidad es que el encarecimiento del butano afecta directamente a la economía doméstica. Cocinar, calentar agua o mantener la calefacción se vuelve más caro en un contexto ya marcado por la inflación.