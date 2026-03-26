¿Estás pagando una hipoteca? Así puedes pagarla en la mitad de tiempo y ahorrarte miles en intereses

Una de las mayores preocupaciones de los hogares canarios es poder pagar la hipoteca. Estos préstamos son de los compromisos financieros más importantes en la vida de una persona, por lo que una planificación adecuada de los gastos es crucial para poder saldar la deuda con el banco a tiempo. Ahora, el asesor inmobiliario José Cárdenas, conocido en redes como @jcardenas.realtor, ha revelado el truco para liquidar la hipoteca en la mitad de tiempo.

No necesitarás renegociar el préstamo ni en hacer grandes sacrificios económicos, solo cambiar la forma en la que se realizan los pagos.

El método para recortar años de hipoteca

Según explica el experto, casi todos los hipotecados sigue el esquema tradicional marcado por el banco: una cuota fija mensual durante décadas. Esta es la manera en la que "ellos ganan más dinero contigo", apunta Cárdenas.

Frente a este sistema, propone una alternativa basada en pequeños pagos adicionales:

Dividir la cuota mensual entre seis.

En un ejemplo de 600 euros, el resultado serían 100 euros.

Realizar ese pago extra cada 15 días.

La clave está en indicar a la entidad financiera que ese dinero se destine a amortización de capital, no a intereses.

El truco se basa en cómo se calculan las hipotecas en España. Durante los primeros años, la mayor parte de la cuota mensual se destina a pagar intereses, mientras que el capital apenas se reduce.

Al introducir pagos adicionales frecuentes se dan varias ventajas como una reducción directamente del capital pendiente, una bajada de los intereses totales a pagar y se acorta de forma significativa la duración del préstamo.

Según el propio Cárdenas, este sistema puede transformar una hipoteca de 30 años en una de aproximadamente 15, lo que supone "ahorrarte miles de euros en intereses y sin hacer ninguna locura".

El ahorro está en que pagas menos años, y tienes menos intereses

Aplicar esta estrategia no solo implica terminar antes de pagar la vivienda, sino también reducir de forma notable el coste total del préstamo.

El resumen del truco es así:

Menos capital pendiente = menos intereses acumulados.

Pagos más frecuentes = mayor impacto en la deuda.

Reducción del plazo = menor exposición a subidas de tipos.

Esto cobra especial relevancia en un contexto donde el encarecimiento del dinero ha elevado el coste de muchas hipotecas variables.