El Tribunal Supremo lo hace oficial: las madres canarias que tuvieron que pedir excedencias para cuidar de sus hijos podrán recuperar meses de cotización

Tener un bebé siempre es una gran alegría, pero también conlleva muchas preocupaciones. Algunas de ellas afectan tu vida profesional, por lo que es probable que hayas tenido que pedir una excedencia para encargarte del cuidado del menor durante sus primeros años. Sin embargo, ese período en el que no cotizaste a la Seguridad Social ahora se puede recuperar, gracias a varias sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido este derecho.

La forma en la que se reflejan las excedencias en la vida laboral dejaba lagunas. Por eso, el Tribunal Supremo ha cambiado el criterio que aplicaba la Seguridad Social, obligando a que estos periodos no aparezcan como tiempo efectivo de cotización para mejorar la pensión de miles de madres.

Así ha cambiado la cotización de las madres

Hasta ahora, muchas trabajadoras que solicitaban una excedencia para cuidar a sus hijos se encontraban con una sorpresa al revisar su informe de vida laboral, esos meses o años figuraban como un vacío, como si no hubieran estado vinculadas al sistema. Aunque la normativa ya contemplaba protección, no se reflejaba correctamente.

El alto tribunal ha puesto fin a esa contradicción. A partir de ahora, estos periodos deberán aparecer registrados como una situación 'asimilada al alta', es decir, como si se estuviera cotizando a efectos de prestaciones.

Esto significa que los meses de excedencia por cuidado de hijos se suman al tiempo cotizado y dejan de aparecer como interrupciones en la vida laboral. Así se refuerza la seguridad jurídica de cara a la jubilación u otras ayudas.

La decisión corrige el desfase entre lo que recogía la ley y lo que mostraban los registros de la Seguridad Social.

¿Cómo afecta a la jubilación?

El cambio hace que se puedan cumplir o no los requisitos para acceder a una pensión o a determinadas modalidades de jubilación.

Aunque la excedencia sigue siendo una pausa en la actividad laboral, a efectos prácticos ahora deja de perjudicar el historial de cotización.

La excedencia por cuidado de hijos ya era una de las medidas que garantiza protección a las madres.