Los deberes de Arcadi España: de negociar la nueva financiación autonómica a presentar los presupuestos

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se ha hecho eco del nuevo nombramiento en la cúpula del ministerio del que forman parte. Los funcionarios de Hacienda han felicitado al nuevo titular del ramo, Arcadi España, que sucede a María Jesús Montero al frente del barco, y han constatado que consideran que cuenta "con capacidad técnica y solvencia acreditada para el cargo".

Sin embargo, el sindicato ha querido encomendar a España ocho retos fundamentales que consideran prioritarias para ser resueltas durante su mandato. En primer lugar, Gestha considera —por su trascendencia económica y política— que el primer desafío del valenciano será "lograr que el Congreso apruebe el techo de gasto y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública".

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2025 el proyecto, estableciendo una cifra récord de 216.177 millones de euros. Sin embargo, la senda de déficit fue tumbada a posteriori en el Congreso, por lo que España se verá en la obligación de negociar con socios y oposición para sacar adelante la medida.

La maldición de los Presupuestos

En otro orden, y este es uno de los mayores debes de Hacienda y el Gobierno en los últimos años, los técnicos han reclamado a España la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, que consideran "un instrumento esencial de la política económica del Estado y cuyo 58,5% lo constituye el gasto social, clave para proteger a los ciudadanos de los riesgos económicos, energéticos e inflacionarios que genere la guerra en Oriente Medio".

Los enfrentamientos en el seno del Gobierno entre sus dos socios, Sumar y el PSOE, también preocupan a los técnicos, emplazando al nuevo ministro a hallar una solución. Especialmente les ocupa el acuerdo que tiene que ver con la reforma global del sistema tributario, "como la creación de un tipo efectivo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas, la trasposición del nuevo impuesto mínimo global del 15% del resultado contable de las multinacionales, los nuevos tramos de las escalas del IRPF para las mayores rentas".

Desencallar el sistema de financiación autonómica

Otro de los frentes abiertos para el ex conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana es la reforma del sistema de financiación autonómica. El pasado 9 de enero, María Jesús Montero presentó el nuevo modelo para las CCAA de régimen común para 2027. Este nuevo paradigma implicó una mayor cesión del IRPF (al 55%) y del IVA (al 56,5%). Días después, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), los consejeros de Hacienda de las CCAA, con mayoría del PP, recibieron la nueva reforma con un amplísimo rechazo, hasta el punto de que solo Catalunya apoyó manifiestamente el nuevo marco.

En cuanto a esta cuestión, desde el Ejecutivo se han mostrado optimistas por la reforma, que esperan tener este año, y han advertido de que, aunque el PP critica el nuevo modelo, da la sensación de que "quieren que el Ejecutivo se lo de hecho". En su discurso de toma de posesión, España abordó la materia. "Si todas las comunidades pensaran no en la situación de la que parten sino a la que podrían llegar, pensarían en unas reglas más justas”, dijo citando el velo de la ignorancia de Rawls

Mediar entre el Gobierno y Junts

Sin embargo, no son estos los retos más difíciles que afronta España a juicio de los técnicos. Gestha cree "que los acuerdos de legislatura con Junts, en los que quedó patente la distancia en la negociación, plantean el reto más complejo para el nuevo ministro". El sindicato señala la contraposición de las posiciones del Estado y Junts: el primero apuesta por un "diálogo singular" sobre el modelo de financiación, y el segundo demanda la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Catalunya.

Así, en los próximos días, Gestha enviará a Arcadi España una propuesta de 50 medidas que buscan "una transformación estructural en seis ejes para un Ministerio de Hacienda del siglo XXI, con medidas para mejorar la eficiencia del control del gasto público, de lucha contra el fraude fiscal, para la reforma del sistema tributario, de prevención de la corrupción en la contratación pública, medidas organizativas y de gestión de los empleados públicos y medidas para paliar los efectos de la crisis".