Canarias moverá ficha si la venta de Armas trastoca las rutas

La venta de Naviera Armas, la inestabilidad del servicio y la incertidumbre sobre el futuro inmediato de las rutas marítimas han obligado al Gobierno de Canarias a colocarse en guardia para evitar que el Archipiélago vuelva a pagar el precio de su lejanía. El Ejecutivo vigila de cerca la operación de Baleària para hacerse con Armas –que sigue pendiente del dictamen de Competencia– y avisa que intervendrá si falla la conectividad marítima.

El consejero Pablo Rodríguez dejó ayer en el Parlamento una frase que resume la preocupación instalada en el Archipiélago: el Gobierno está «encima» de la operación de compraventa, porque garantizar el transporte marítimo es «absolutamente fundamental». Traducido al lenguaje ‘real’: Canarias no está dispuesta a que haya islas que queden desconectadas por eventuales vaivenes de una naviera en pleno proceso de venta. Así respondió Rodríguez en la Cámara regional a una pregunta del diputado del grupo mixto por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) Raúl Acosta, que se interesó por las medidas previstas por el Ejecutivo para evitar que El Hierro sufra una interrupción del servicio o una pérdida de conectividad que pueda derivar en su aislamiento.

Durante su intervención, el consejero insistió en que la garantía de los enlaces marítimos resulta esencial para la cohesión territorial del Archipiélago y valoró de forma positiva que Fred. Olsen haya retomado sus operaciones entre El Hierro y Tenerife. No obstante, reconoció que la situación actual de Armas, unida a la «supuesta avería» de uno de sus buques y a la inminencia de la venta, está condicionando la operatividad del servicio. En este contexto, señaló que el Gobierno confía en la recuperación de la normalidad, pero mantendrá un seguimiento estrecho de la evolución del proceso. Rodríguez recordó, además, que la Ley canaria de Ordenación del Transporte Marítimo contempla mecanismos de actuación en supuestos de insuficiencia del servicio y subrayó que esa cobertura normativa permitirá intervenir si fuera necesario.

La preocupación del Gobierno no es teórica. Llega en un momento especialmente delicado, marcado por la interrupción y la inestabilidad de las conexiones marítimas con El Hierro y por el incierto escenario que rodea a la Naviera Armas en vísperas de su cambio de manos. Todo ello ha vuelto a colocar a la isla del meridiano en una posición de vulnerabilidad que el Ejecutivo dice no estar dispuesto a tolerar.

El Gobierno confía en que Armas retome su servicio, pero no quiere quedarse en una expectativa. La posición oficial es que la Ley canaria de Ordenación del Transporte Marítimo ofrece cobertura suficiente para actuar cuando la conectividad no alcance niveles adecuados. Y esa será la vía a la que se aferrará el Ejecutivo si la isla pierde enlaces o queda, aunque sea de forma temporal, aislada por mar.

Sobre la mesa, por tanto, ya está el plan de contingencia. Si se confirma que la oferta resultante no cubriese las necesidades básicas de movilidad, abastecimiento y comunicación de El Hierro –o de cualquier otra isla–, se establecerán las condiciones para declarar una Obligación de Servicio Público (OSP), una fórmula que ya se utilizó hace una década para garantizar el enlace marítimo con esta isla. El mensaje que se quiere trasladar desde el Gobierno es que esta vez no habrá margen para la improvisación.

Mientras, el Gobierno mantiene abiertos sus contactos con las navieras. Rodríguez insistió en que Armas atraviesa una coyuntura excepcional, pero aseguró que, una vez se concrete la nueva titularidad, el objetivo del Ejecutivo será recuperar «el cien por cien» de la conectividad que mantenía la compañía con El Hierro e incluso elevarla.

Un terreno delicado

El consejero recordó también que el decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico fija unos mínimos de frecuencias y plazas entre islas, aunque admitió que la Administración debe moverse en un terreno delicado. No se trata solo de exigir más enlaces, vino a señalar, sino de pactar condiciones viables con las navieras para no expulsarlas de un mercado especialmente complejo.

Con todo, lo que subyace tras esta nueva sacudida en el transporte marítimo canario va mucho más allá de una operación empresarial. Lo que está en juego es la garantía de que una isla no dependa de una avería, de una venta o de la fragilidad financiera de una compañía para mantener una conexión esencial con el resto del Archipiélago. Y ahí, en esa línea roja, el Gobierno de Canarias ha querido dejar fijada su posición: El Hierro no puede volver a quedar sola.

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El debate parlamentario permitió, además, abrir otro frente estratégico: la histórica debilidad de las conexiones entre las islas verdes. En respuesta al diputado del PP Juan Manuel García Casañas, el consejero explicó que el Ejecutivo regional ha encargado la actualización del primer estudio sobre las OSP en estas islas, con el objetivo de incorporar durante este año datos recientes sobre población y movilidad. A ello se suma una nueva petición al Ministerio de Transportes para que encargue otro informe centrado en mejorar la conectividad regular entre El Hierro, La Gomera y La Palma sin necesidad de pasar por Tenerife. El planteamiento busca corregir una de las carencias más persistentes del mapa marítimo canario: la dificultad de articular conexiones directas y estables entre las islas no capitalinas.