Gasolina 98 a 1,257€ el litro en Las Palmas de Gran Canaria: esta es la estación de servicio más barata este viernes

Hoy viernes 27 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,257€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,257€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,199€ el litro en CANARY GREEN CORNER, SL en Calle Padre Claret 27 del municipio de Moya en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera FAST FUEL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 de Gran Canaria situada en el municipio de Telde con un precio de 1,236€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Moya, Calle Padre Claret 27 en la isla de Gran Canaria, a 1,325€ el litro en la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL y la siguiente más barata la puedes encontrar Lanzarote, a 1,345€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 del municipio de Arrecife.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL de Moya en Calle Padre Claret 27 tiene un precio de 1,325€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,257€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,257€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, viernes 27 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Moya, Calle Padre Claret 27, en la estación de servicio CANARY GREEN CORNER, SL a 1,199€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Telde, FAST FUEL GORO, en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, donde el litro está a 1,236€.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,379€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, en la REPSOL, que está a 1,379€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,345€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,345€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 27 de marzo, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,299€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,299€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,359€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,359€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,284€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,404€ el litro.

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,264€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,299€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este viernes 27 de marzo está en la estación de servicio PLENERGY a 1,349€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,349€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,257€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,280€ el litro.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, a 1,239€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PLENERGY a 1,249€ el litro en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,280€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2 a 1,376€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este viernes 27 de marzo está en la estación de servicio FAST FUEL GORO a 1,358€ el litro de diésel en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,359€ el litro de Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación FAST FUEL GORO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20, a 1,236€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 1,247€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/03/2026 8:05:19]