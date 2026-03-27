El Gobierno de Canarias lo hace oficial: los autónomos de canarias estarán exentos de pagar el IGIC si cumplen estos requisitos

El Gobierno de Canarias ha implementado una nueva medida para aliviar la carga fiscal de los autónomos, con el objetivo de beneficiar a 11.000 trabajadores. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, esta iniciativa permite a los autónomos del archipiélago no tener que declarar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) siempre que cumplan con ciertos requisitos.

El l vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunciaba que el conocido como 'IVA canario' desaparece para estos autónomos. Esta medida busca "aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica", dice Domínguez.

Así es la medida para los autónomos

El Ejecutivo autonómico eleva hasta los 50.000 euros el límite de facturación para acogerse al régimen especial que permite a los autónomos no aplicar el IGIC en sus facturas.

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La medida responde a la necesidad de proteger a un colectivo especialmente vulnerable en un contexto marcado por la inflación y el aumento de costes provocado por los conflictos de Oriente Medio.

Menos impuestos y menos papeleo

El Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP) permitirá a quienes no superen los 50.000 euros anuales optar por no repercutir el IGIC en sus facturas. Esto significa que no tendrán que añadir este impuesto a sus clientes, lo que puede hacer sus servicios más competitivos.

Estas personas tendrán una gran ventaja fiscal este año / Archivo

A cambio, estos autónomos no podrán deducirse el IGIC de sus gastos, una condición que obliga a analizar cada caso antes de acogerse al sistema.

Uno de los principales beneficios será la simplificación administrativa. Los profesionales que opten por este régimen pasarán de presentar varias declaraciones a lo largo del año a realizar un único trámite anual, reduciendo así errores, costes de gestoría y requerimientos.

El cambio está diseñado para estos trabajadores del tejido productivo canario:

Autónomos con ingresos reducidos o actividades incipientes

Profesionales con pocos gastos deducibles (como consultores, diseñadores o freelancers)

Microempresas con estructura mínima

La previsión del Gobierno es aplicar este nuevo umbral a partir del 1 de julio de 2026. Además, desde el 1 de enero de 2027, quienes estén acogidos a este régimen solo tendrán que presentar una declaración anual de IGIC, eliminando las habituales autoliquidaciones trimestrales.

Aunque la medida supone un alivio evidente, no es automática ni obligatoria. Los profesionales deberán solicitar su inclusión y valorar si realmente les compensa. Renunciar a deducirse el IGIC puede ser un inconveniente para negocios con altos costes, por lo que el impacto dependerá del tipo de actividad y estructura de cada autónomo.

En cualquier caso, el nuevo límite de 50.000 euros marca un cambio relevante en la fiscalidad de los pequeños negocios de Canarias.