Moncloa otorga a Euskadi la cogestión de aeropuertos que niega a Canarias

Decisión política que bordea la provocación o, incluso, el menosprecio a una reivindicación de Canarias. El Gobierno de Pedro Sánchez abrió este viernes la puerta a que Euskadi participe en la toma de decisiones sobre sus aeropuertos mientras el pasado 18 de marzo el Ministerio de Transportes cerró esa misma posibilidad a Canarias. Un acuerdo bilateral en Moncloa que se produce apenas dos semanas antes de la reunión prevista para el 10 de abril entre el Ejecutivo de Fernando Clavijo y el Ministerio de Transportes.

El acuerdo con Euskadi fue rubricado en la tercera reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación presidida por el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente Sánchez. El pacto contempla la creación de un Órgano Bilateral Aeroportuario Euskadi-Estado para la "colaboración, coordinación y gestión" de los aeropuertos de Bilbao, Hondarribia y Foronda. Pradales no dejó lugar a dudas sobre el alcance político del paso dado: "Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria".

"Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos", remachó para despejar cualquier duda.

El presidente Pedro Sánchez (d) y el lehendakari Imanol Pradales en Moncloa. / Chema Moya / Efe

"Colaboración, sí; cogestión, no"

Ese mensaje choca frontalmente con el que el Ministerio que dirige Óscar Puente trasladó al Archipiélago: "Estamos abiertos a la colaboración entre las administraciones en ámbitos como la planificación aeroportuaria, conectividad y calidad de servicio, políticas medioambientales, así como en otras políticas públicas con impacto aeroportuario, manteniendo Aena su capacidad de acción como gestor aeroportuario".

En otras palabras: al País Vasco se le reconoce un espacio propio de interlocución reforzada y a Canarias se le ofrece una colaboración tutelada y estrictamente limitada. Justo cuando el Estado concede al País Vasco un instrumento bilateral específico para intervenir en la planificación estratégica aeroportuaria, la respuesta a las Islas fue diametralmente contraria al apostar por limitar cualquier fórmula a espacios de coordinación consultiva sin capacidad decisoria real: "Colaboración, sí; cogestión, no".

El País Vasco participará en la toma de decisiones en las instalaciones de Bilbao, Hondarribia y Foronda

La contradicción resulta más hiriente porque se produce a escasos días de una reunión que el Gobierno autonómico había presentado como una cita clave para abordar la participación de las Islas en la gestión de unos aeropuertos de los que depende buena parte de la economía isleña, la cohesión territorial y la conexión con el exterior. Más aún cuando desde Canarias se invoca el artículo 161 del Estatuto de Autonomía para defender esa aspiración.

Colas en las puertas de embarque en un aeropuerto de Canarias. / Arturo Jiménez

Portazo también a los cabildos

La diferencia política y simbólica es difícil de ocultar. Sobre todo porque se produce también dos días después de que el Gobierno central diera un portazo a las demandas de los cabildos canarios para reforzar la seguridad en el control aéreo de los aeropuertos de La Palma, El HierroLa GomeraLanzarote y Fuerteventura, al rechazar sustituir a la empresa privada Saerco por la pública Enaire, pese a las dudas sobre la fiabilidad del servicio. Asimismo, el Estado también descartó implantar controladores aéreos en El Hierro y La Gomera, donde mantiene el sistema AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo), que presta información a los pilotos pero no ejerce control directo sobre las aeronaves.

En ese escenario político contrario a las tesis canarias, Euskadi logra sentarse en un órgano bilateral con capacidad de incidencia en los planes directores aeroportuarios y en el Documento de Regulación Aeroportuaria mientras el Archipiélago solo recibe como respuesta que se podrá hablar de planificación, conectividad, calidad de servicio o políticas medioambientales, pero siempre con Aena conservando intacta su capacidad de acción como gestor.

Transportes trasladó a las Islas que solo prevé colaborar en calidad del servicio, planificación y conectividad

Agravio comparativo

El propio Gobierno vasco detalló que el acuerdo le permitirá influir en inversiones, planes estratégicos y mejoras de conectividad, además de poner en marcha un ‘sandbox’ regulatorio en Foronda para ensayar medidas ligadas al desarrollo económico, la intermodalidad y el transporte. Todo ello refuerza la sensación de agravio comparativo respecto a Canarias, porque si el Ejecutivo central puede articular una fórmula específica para Euskadi sin alterar formalmente la red general de Aena, ¿por qué ese margen político no sirve también para el Archipiélago?

Pradales vendió el acuerdo como el fin de una etapa en la que Euskadi carecía de "voz y voto" en sus aeropuertos y como un paso más en la agenda bilateral con el Estado. Y esa escenificación, a solo dos semanas de la cita con Canarias, dispara la sensación de agravio.