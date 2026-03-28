La Seguridad Social le quita más de 300 euros al mes a esta autónoma tras ser madre: pierde de la prestación por maternidad

Cientos de madres autónomas están cobrando menos tras tener un hijo que si no trabajaran y solo percibieran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así lo ha denunciado Rocío Chipont, experta en finanzas, que ha relatado su caso para explicar por qué se produce esta retención y cómo afecta a muchas trabajadoras por cuenta propia, que ven reducida de forma importante la prestación por maternidad.

Rocío Chipont asegura que ha cobrado 782 euros al mes durante su permiso por nacimiento, una cantidad inferior a algunas prestaciones sociales. El testimonio ha puesto el foco en cómo funciona el sistema de cotización de los autónomos y en las diferencias que existen respecto a los trabajadores asalariados.

Así funciona el sistema de protección de los autónomos

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) tiene más de tres millones de trabajadores por cuenta propia inscritos. Aunque cuentan con acceso a prestaciones como la baja por maternidad o paternidad, el sistema funciona de forma diferente al del régimen general.

Las prestaciones que reciben los autónomos dependen directamente de la base de cotización que hayan elegido durante su actividad. Es decir, cuanto menor sea la base por la que cotizan cada mes, menor será también la prestación que recibirán cuando soliciten una baja o una ayuda.

Este modelo ha sido criticado durante años, porque los autónomos consideran que muchos autónomos se ven obligados a cotizar por bases mínimas para reducir gastos mensuales, lo que termina traduciéndose en prestaciones muy bajas cuando las necesitan.

Rocío recibe menos de 800 euros al mes

Según explica la autónoma en el vídeo, cobró durante cuatro meses una prestación de 1.042,50 euros mensuales. Sin embargo, cada mes se le descontaron 314 euros correspondientes a la cuota de autónomos, lo que redujo su ingreso final a unos 782 euros.

La profesional también cuestiona las diferencias con los trabajadores por cuenta ajena y plantea preguntas sobre el funcionamiento del sistema de protección social para los autónomos.

¿Por qué puede ocurrir esta situación?

Los expertos explican que el caso mezcla varios factores del funcionamiento del sistema de autónomos. Entre los más relevantes destacan:

La base de cotización elegida: La prestación por maternidad equivale al 100% de la base reguladora del trabajador. Si una autónoma cotiza por una base cercana a la mínima, la prestación también será baja. Durante años, la mayoría de los autónomos optaban por cotizar por la base mínima para pagar menos cuota mensual, lo que implica prestaciones menores en situaciones como bajas médicas o maternidad.

La prestación por maternidad equivale al 100% de la base reguladora del trabajador. Si una autónoma cotiza por una base cercana a la mínima, la prestación también será baja. Durante años, la mayoría de los autónomos optaban por cotizar por la base mínima para pagar menos cuota mensual, lo que implica prestaciones menores en situaciones como bajas médicas o maternidad. El posible cobro indebido de la cuota: La ley establece que los autónomos que se encuentran de baja por maternidad tienen derecho a una bonificación del 100% de su cuota. Esto significa que, en condiciones normales, no deberían pagar los más de 300 euros mensuales de cotización durante ese periodo.

Si se produce ese cobro, puede deberse a varias causas: retrasos administrativos en la Seguridad Social, errores en la tramitación de la baja o deudas previas con la Seguridad Social que eliminan el derecho a bonificaciones. Este dinero puede reclamarse mediante un procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

La comparación con el IMV

El Ingreso Mínimo Vital garantiza en 2026 una cantidad mínima de 733,60 euros mensuales para un adulto que vive solo, aunque la cifra aumenta según la composición del hogar. Con un menor a cargo, la cuantía garantizada puede superar los 950 euros mensuales.

Sin embargo, la prestación de maternidad no se calcula en función del salario mínimo ni del IMV, sino de lo que cada trabajador haya cotizado previamente. Como se observa, en el caso de Rocío, la autónoma recibe 170 euros menos de lo que le correspondería si cobrase el IMV.

El caso refleja una preocupación extendida entre los trabajadores por cuenta propia, la sensación de que el sistema de protección social no ofrece la misma cobertura que el régimen general.