La Justicia lo confirma: irse de vacaciones o hacer deporte estando de baja puede ser motivo de despido
Aunque no se establecen actividades prohibidas, la Justicia analiza cada caso de baja por incapacidad temporal para determinar si el comportamiento del empleado retrasa su recuperación
Alejandro Navarro
A menudo, cuando se piensa en un despido disciplinario, las personas consideran que esta decisión responderá a situaciones evidentes o malas conductas por parte del empleado. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que existen ciertas acciones rutinarias o inofensivas que pueden tener efectos negativos sobre nosotros.
Los límites de la baja laboral por incapacidad temporal
Por ello, uno de los puntos clave es el de las bajas por incapacidad temporal, donde no todos los trabajadores tienen claro cómo deben actuar. En este sentido, recurrir a la baja laboral no implica quedarse inactivo por completo, aunque la normativa sí que obliga a actuar con cierta coherencia, en función del diagnóstico médico del trabajador.
En este caso, la Justicia aclara que algunas conductas presentadas durante la baja pueden justificar un despido disciplinario. Un gran ejemplo de ello sería cuando un trabajador decide irse de vacaciones o realiza actividades deportivas incoherentes con su proceso de recuperación.
Algunos casos que pueden tener consecuencias negativas
Aun así, los trabajadores deben tener claro que no existen actividades concretas que estén prohibidas como tal, sino que se analizará cada caso en función de su contexto. De hecho, si los tribunales consideran que la actividad realizada puede retrasar su recuperación, o que directamente pone en duda su diagnóstico médico, entonces puede considerarse un incumplimiento grave de la baja laboral.
Otro caso llamativo es el de los viajes o desplazamientos por ocio. Básicamente, la regulación no prohíbe esta práctica, aunque puede tener consecuencias si se demuestra que este desplazamiento ha afectado de forma negativa a la recuperación del trabajador.
En todo caso, cada análisis se realizará de forma individual, teniendo en cuenta informes médicos, tipo de actividad realizada o si existe una contradicción clara entre la baja y el comportamiento del empleado. En general, todas estas situaciones se considerarían causas justificadas de un despido disciplinario, según establece el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, sobre todo en lo referente al incumplimiento grave del contrato laboral o de las obligaciones del trabajador.
- Un derrumbamiento por la borrasca Therese mantiene cortada una carretera desde el martes en Las Palmas de Gran Canaria
- Detenida en el aeropuerto de Gran Canaria tras apuñalar a un hombre en Maspalomas
- Ávalon conquista el trono drag del Carnaval de Maspalomas
- Así será barrio a barrio la recogida de basuras en Las Palmas de Gran Canaria con el nuevo contrato de limpieza
- El Puerto de Las Palmas recula y aparca la orden de desahucio de la Demarcación de Costas de su edificio
- Viera y Marvin se caen de la lista de la UD Las Palmas y Sandro vuelve a su estadio talismán
- El Cupón Diario de la ONCE deja 175.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere Segundo Almeida, la voz que puso alma al deporte canario y a la UD Las Palmas