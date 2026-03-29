Niño Becerra (75 años), economista: "Las familias españolas ahorrarán un euro al mes gracias al cambio de hora"

Niño Becerra es una de las voces económicas más reputadas en España y un asiduo de los programas de televisión cuando hay que dar una visión experta sobre la materia. Faltan apenas unos días para que todos los españoles vuelvan a verse afectados por el cambio de hora. La madrugada del Domingo de Ramos se adelantarán los relojes una hora y el horario de verano se mantendrá hasta finales de octubre. Habrá más horas de sol y los días volverán a ser más largos.

El cambio de hora lleva varios años inmerso en varios años en una gran polémica que se reaviva cada primavera y otoño. El debate es eterno entre quienes defienden mantenerlo por motivos de ahorro y coordinación europea, y quienes lo consideran una medida cada vez menos útil, y perjudicial para el sueño, la conciliación y los ritmos biológicos.

La controversia creció desde que la Comisión Europea planteó suprimir los cambios estacionales, pero la decisión sigue bloqueada a nivel comunitario, así que el sistema actual continúa vigente. En España, además, la discusión se mezcla con otra cuestión de fondo: si el país debería mantener de forma permanente el horario de invierno o el de verano, un asunto que divide a expertos, sectores económicos y ciudadanos.

Cambio de hora / LP/DLP

Santiago Niño Becerra es un opositor del cambio de hora y recuerda todos los años la necesidad de que España termine con la tradición impuesta por Franco en 1940. "¿Verdad que Oporto y Vigo, por ejemplo, deberían tener la misma hora? Pues no porque Portugal se rige por el uso que le corresponde, el de Greenwich, pero España lo hace por el de Berlín. Ilógico", explicó en Twitter el año pasado. Cabe recordar que Franco adelantó la hora oficial española para alinearla con la Alemania nazi, en una medida que parecía provisional, pero España nunca volvió al huso horario anterior.

El economista ha vuelto a utilizar su perfil de 'X' para mostrar su oposición al cambio de hora que se avecina el próximo domingo 29 de marzo, el único día del año con 23 horas ya que a las dos serán las tres. "Se está hablando muy poco este año del cambio al horario de Verano que será el 29 de marzo, con lo que España irá dos horas adelantada al horario que le corresponde. Beneficios, la familia media de España ahorrará seis euros en los seis meses que esté vigente el cambio, 1 euro al mes y 3,3 céntimos al día", analiza Niño Becerra.

"Demasiado poco para las molestias"

"Demasiado poco para las molestias, demostradas que el cambio provoca, más en el escaso de España donde el 29, en realidad a las 1.00 serán, por imperativo legal, las 3.00" concluye su mensaje el catedrático de Estructura Económica en el Instituto Químico de Sarriá de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Cabe recordar que el cambio de hora nació en un contexto muy distinto al actual. Su objetivo inicial estaba ligado, sobre todo, a reducir el gasto en iluminación en fábricas, oficinas y otros espacios de trabajo. Sin embargo, ese escenario ha cambiado por completo con la llegada de las bombillas de bajo consumo, la tecnología LED y sistemas de alumbrado mucho más eficientes. Por eso, el tradicional argumento del ahorro energético ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo y ya no tiene el mismo peso que tuvo hace décadas.