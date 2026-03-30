El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: tu empresa no te puede negar la conciliación familiar

Muchos trabajadores de Tenerife tienen dificultades para conciliar su vida laboral y familiar, lo que complica especialmente el cuidado de los hijos. Por ello, el Estatuto de los Trabajadores deja claro que esta práctica, que aún mantienen algunas empresas, es ilegal.

Horarios rígidos, jornadas partidas o turnos incompatibles con el cuidado de hijos siguen generando conflictos en muchas empresas. Según explica el abogado Sebas, el punto clave está en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, una norma que obliga a las empresas a facilitar la conciliación siempre que sea posible.

No es un privilegio, es un derecho reconocido

La ley establece que los trabajadores pueden solicitar adaptaciones en su jornada para compatibilizar su empleo con el cuidado de familiares, especialmente hijos menores. Esto no significa que la empresa tenga que aceptar cualquier petición sin condiciones, pero sí está obligada a negociar y justificar cualquier negativa. Es decir, no puede rechazarla sin más.

"No se trata de un favor, sino de un derecho que debe estudiarse en cada caso", dice Sebas. La norma también introduce un matiz importante. La empresa debe facilitar la conciliación "siempre que sea posible", lo que abre la puerta a valorar cada caso concreto.

La conciliación no es una medida única, sino un conjunto de opciones que pueden adaptarse a cada situación. Entre las fórmulas más habituales se encuentran:

Cambios de turno (mañana o tarde)

Adaptación del horario de entrada o salida

Jornada continua en lugar de partida

Reducción de jornada para cuidado de hijos

Estas medidas son muy importantes en familias con niños pequeños, donde la organización diaria depende en gran parte de horarios escolares, guarderías o necesidades de cuidado.

Si la empresa rechaza la solicitud sin una causa clara o sin negociar alternativas, el trabajador puede recurrir a la vía legal.

Los tribunales han reforzado en los últimos años este derecho, obligando a muchas empresas a aceptar adaptaciones cuando no existían razones objetivas para denegarlas.