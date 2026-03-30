La OCU ll confirma: hasta 600 euros para los pasajeros afectados por la huelga de 'handling' de Globalia

Miles de turistas sufrirán los efectos de la huelga convocada por varios sindicatos en relación a los salarios y las condiciones del personal de tierra de la empresa Globalia. Esto puede provocar desde retrasos a cancelaciones de vuelos

Los empleados del handling de Groundforce tendrán varios turnos de huelga repartidos a lo largo de la jornada laboral de esta manera:

De 05:00 a 07:00

De 11:00 a 17:00

De 22:00 a 00:00

Durante estas franjas se producirán los momentos más destacados del paro que afectará a los dos aeropuertos de Tenerife, al de Gran Canaria, al de Fuerteventura y al de Lanzarote.

¿Qué pasa si cancelan mi vuelo?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que el Reglamento Europeo 261/2004 establece una serie de derechos "irrenunciables" que las aerolíneas deben cumplir, independientemente de la causa del problema en el vuelo.

Uno de los puntos clave es que el viajero no está desprotegido cuando se producen incidencias graves. Si el vuelo se cancela o sufre un retraso superior a cinco horas, la compañía aérea está obligada a ofrecer dos alternativas: el reembolso íntegro del billete o un transporte alternativo hasta el destino final.

Este derecho es inmediato y no depende de la causa del retraso. Además, la devolución del dinero debe realizarse en un plazo máximo de siete días, algo que muchas aerolíneas no comunican de forma transparente.

Asistencia obligatoria: comida, hotel y transporte

Más allá del dinero, la normativa también obliga a las compañías a cuidar de los pasajeros durante la espera. Cuando el retraso supera las dos horas o hay una cancelación, el viajero tiene derecho a recibir asistencia gratuita.

Esto incluye comida y bebida suficiente, comunicaciones (como llamadas o correos) y, si es necesario, alojamiento en hotel con transporte incluido entre el aeropuerto y el lugar de descanso.

Indemnizaciones de hasta 600 euros

El aspecto más relevante para muchos pasajeros es la compensación económica. Aquí es donde entran en juego los matices.

Si el retraso supera las tres horas o el vuelo se cancela sin aviso previo suficiente, el pasajero puede recibir entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del trayecto.

Sin embargo, la clave está en el origen del problema. Si la huelga es del propio personal de la aerolínea, pilotos o tripulación, como en este caso, sí hay derecho a indemnización. En cambio, si se trata de controladores aéreos u otros servicios externos, se considera "circunstancia extraordinaria" y la compañía puede quedar exenta de pagar, aunque no de asistir al pasajero.

La OCU también insiste en que los viajeros pueden reclamar daños adicionales si pueden justificarlos. Esto incluye noches de hotel perdidas, excursiones no disfrutadas o conexiones que no se pudieron coger.

Es decir, la compensación automática no impide reclamar más dinero si se demuestra el perjuicio económico.