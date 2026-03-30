El petróleo se acerca a máximos tras los ataques hutíes y arrastra al Ibex 35

Los mercados se ven sacudidos por un nuevo desafío en el ámbito energético. El barril de Brent, el índice de referencia europeo, sube más de un 2,8% esta mañana hasta alcanzar los 115 dólares, tras una oleada de ataques de los hutíes de Yemen —alineados con Irán— en el estrecho de Bab-el-Mandeb, una vía marítima clave situada en el Cuerno de África. Esta franja marítima es clave para el transporte marítimo en el mar Rojo y amenaza con más disrupciones, más allá del estrecho de Ormuz. En lo que va del mes, la guerra ha disparado el Brent un 48%. El alto riesgo en los mercados energéticos ha vuelto a contagiar a la renta variable en Europa: el Ibex 35 cede un 0,33% en los primeros compases de la sesión.

El resto del continente abre la jornada con altibajos. En Alemania, el Dax cae un 0,15% en la apertura; París gira al alza con una subida del 0,02%; Milán retrocede un 0,02% y Londres sube un 0,25%.

Gráfico que muestra el precio del barril Brent a lo largo del tiempo.

Los operadores también están asimilando una nueva oleada de ataques contra infraestructuras llevados a cabo por Washington durante el fin de semana. Además, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a "tomar el control del petróleo", en una entrevista con el diario británico Financial Times, ha vuelto a aumentar el nerviosismo. "El mercado ya no reacciona de forma automática a titulares o declaraciones, sino que exige señales concretas", ha explicado Manuel Pinto, estratega de XTB. "En la práctica, esto se traduce en mayor volatilidad y en movimientos más erráticos, con inversores que prefieren reducir exposición antes que anticipar escenarios basados únicamente en comunicación política", ha concluido.

Los parqués en todo el mundo están reaccionando con grandes caídas. En Wall Street, el índice tecnológico Nasdaq, ha entrado oficialmente en una corrección tras registrar una caída del 10%. En Asia, los principales índices han cedido posiciones. El índice de referencia de Tokio, el Nikkei, ha cerrado con una caída del 3%. En Corea del Sur, el índice Topix ha vuelto a cerrar en números rojos, con una caída del 2,94%.

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